Янаки Милев достигна втория кръг в Палермо

Българинът отказа руснак на италианска земя.
Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.
Милев, който премина успешно квалификациите след две победи, се наложи над Иван Гахов (Русия) с 6:2, 6:3 за 90 минути на корта.
Българинът доминираше изцяло в срещата, направи три пробива в първия и един във втория сет, за да спечели мача.
Милев заработи 7 точки за световната ранглиста и 910 евро от наградния фонд. Във втория кръг той ще играе срещу осмия поставен Бувайсар Гадамаури (Белгия).