Александър Василев се класира за втория кръг в Бургас

Поставеният под №2 Василев победи в изцяло български двубой Михаил Иванов с 6:2, 6:2 за 80 минути игра.
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Авеню".
Поставеният под №2 Василев победи в изцяло български двубой Михаил Иванов с 6:2, 6:2 за 80 минути игра.
Василев поведе с 5:1 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част дръпна с 4:1, за да си осигури крайната победа. Във втория кръг Василев ще играе срещу квалификанта Матиа Нанели (Италия).
18-годишният Александър Митев загуби в първия кръг с 1:6, 4:6 от четвъртия поставен Джаникола Мизаси (Италия) за час и 34 минути на корта.
Още трима българи ще изиграят утре срещите си от първия кръг на сингъл.
Поставеният под №6 Джордж Лазаров ще се изправи срещу Стефан Петре (Румъния). Йоан Найденов ще играе срещу Янис Милетич (Италия), а Александър Толев – срещу Михай Александру Коман (Румъния).
Станислав Косев се класира за четвъртфиналите на двойки
18-годишният Станислав Косев и Алекса Чирич (Сърбия) победиха със 7:6(5), 6:3 българите Александър Митев и Александър Толев и се класираха за четвъртфиналите.
Още осем българи ще изиграят днес срещите си от първия кръг на двойки.
Четвъртите поставени Джордж Лазаров и Вардан Манукян (Русия) ще се изправят срещу Радослав Шандаров и Васил Шандаров.
Българският дует Васил Димитров и Максим Хорозов ще играе срещу Родион Четвериков (Украйна)/Стефан Илие Богдан Петре (Румъния).
Михаил Иванов и Виктор Киров ще се изправят срещу сънародника си Кънчо Недялков и Иван Анхелов (Украйна).
Утре срещата си от първия кръг при дуетите ще изиграят българите Пламен Милушев и Йоан Найденов срещу италианците Матиа Нанели и Андреа Паолини.