Леонид Шейнгезихт продължава към четвъртфиналите на двойки в Понтеведера

Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настила в Понтеведра (Испания) с награден фонд 15 хиляди евро.

25-годишният българин и Виктор Паганети (Франция), трети поставени в схемата, победиха представителите на домакините Гийем Бускетс Брау и Оскар Мескида Берг с 3:6, 6:1, 10-5 за 68 минути на корта.

В шампионския тайбрек Шейнгезихт и Паганети доминираха, взеха аванс от 8-4 и без проблеми затвориха мача.

Следващите им съперници ще бъдат Андреа Бакалони (Италия) и Фермин Баркала Лопес (Испания).

В първия кръг на сингъл Леонид Шейнгезихт ще играе срещу участващия с "уайлд кард" испанец Яго Домингес Алварес.