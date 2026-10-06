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Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира W50 в Бургас

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Спорт
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20-годишната Иванова направи обрат и победи с 4:6, 6:3, 6:1 Диана-Йоана Симионеску (Румъния) за два часа и 24 минути.

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира W50 в Бургас
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Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на ТК „Авеню".

20-годишната Иванова направи обрат и победи с 4:6, 6:3, 6:1 Диана-Йоана Симионеску (Румъния) за два часа и 24 минути.

Българката поведе с пробив за 2:1, но изостана при 2:4. След размяна на още по два пробива Иванова загуби първия сет с 4:6. Иванова изостана с 1:3 в началото на втората част, но след серия от пет поредни спечелени гейма успя да обърне развоя на сета и да го спечели с 6:3. Българката продължи да доминира и в третата решаваща част. Тя спечели пет поредни гейма от 1:1 до крайното 6:1 и така си осигури място във втория кръг. Там Ива Иванова ще играе срещу победителката от мача между шестата поставена Анхела Фита Болуда (Испания) и Федерика Ургези (Италия).

Валерия Гърневска загуби в първия кръг с 6:7(2), 3:6 от Соня Женихова (Германия) за два часа и седем минути на корта.

Участващата с „уайлд кард" 17-годишна българка пропиля на два пъти преднина от пробив в първия сет, който загуби след тайбрек с 2:7 точки. Гърневска изостана с 1:3 във втората част, а след още един допуснат пробив в осмия гейм загуби сета с 3:6.

По-късно днес 18-годишната Теодора Найденова ще играе мача си от първия кръг срещу Лус Ебелинг Конинг (Нидерландия).

Утре срещите си от първия кръг на сингъл ще изиграят още седем българки.

Поставената под №1 и първа ракета на България Елизара Янева ще играе срещу Джулия Сафина Попа (Румъния).

Четвъртата в схемата Росица Денчева ще стартира с мач срещу Джина Файстел (Полша).

Лидия Енчева ще се изправи срещу Мари Фогт (Германия), Денислава Глушкова ще играе срещу Каролина Алвеш (Бразилия), Лия Каратанчева започва с мач срещу петата поставена Луисина Джованини (Аржентина), квалификантката Галена Кръстенова ще играе срещу №3 Анастасия Соболева (Украйна), а Никол Иванова ще срещне Илинка Далина Амарией (Румъния).


Три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки

Изцяло българският тандем Анджелина Костова и Галена Кръстенова победи с 6:4, 6:3 Илинка Далина Амарией (Румъния)/Габриела Вилар (САЩ).

Мелис Расим и Аня Станкович (Сърбия) се наложиха над италианките Лаура Маир и Лиза Пеер с 6:2, 5:7, 10:7.

Лидия Енчева и Дария Великова загубиха с 3:6, 1:6 от третите в схемата Федерика Ургези (Италия)/Сара Ван Емст (Нидерландия).

Още седем българки ще изиграят днес срещите си от първия кръг на двойки.

Поставените под №4 Росица Денчева/Беатрис Спасова ще стартират с мач срещу Мая Бурческу (Румъния)/Соня Женихова (Германия).

В изцяло български мач съпернички ще бъдат Илина Илиева/Никол Иванова и Ралица Александрова/Валерия Гърневска.

Ива Иванова и Бианка Елена Бърбулеску (Румъния) ще играят срещу румънките Джулия Сафина Попа/Диана-Йоана Симионеску.


Утре срещите си от първия кръг на двойки ще изиграят още четири българки.

Теодора Найденова и Мелани Стоичкова ще се изправят срещу водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния)/Сапфо Сакелариди (Гърция).

Сестрите Андрея Глушкова и Денислава Глушкова ще играят срещу вторите поставени Алена Ковачкова (Чехия)/Яна Ковачкова (Чехия).

Това е четвъртият турнир от категория W50 от календара на World Tennis Tour, който се провежда в България през тази година. До момента страната ни беше домакин на турнири в Хасково, Пазарджик и Пловдив.

До края на годината България ще приеме още един турнир от този ранг. Победителката във всяка от надпреварите получава 50 точки за световната ранглиста. Следващият турнир ще се проведе в Стара Загора от 11 до 18 октомври.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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