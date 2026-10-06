Пьотр Нестеров се класира за втория кръг във Вилена

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" във Вилена (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

22-годишният българин, който преодоля квалификациите след два поредни успеха, се наложи над участващия с "уайлд кард" Карлес Ернандес (Испания) с 6:3, 7:6(4) за близо два часа игра. Така той записа трета поредна победа.

Нестеров направи серия от четири поредни гейма от 2:3, до 6:3 в първия сет на двубоя. Във втората част двата си размениха по два брейка, а в 12-ия гейм националът пропиля два мачбола. В тайбрека той водеше убедително и затвори срещата със 7:4 при четвъртата си възможност.

Българинът заработи 11 точки за световната ранглиста и 2780 евро, а в следващия кръг ще има за съперник поставения под номер 5 Пабло Ламас Руис (Испания).

В основната схема на двойки ще участва Антъни Генов. Българинът и Марк Уайтхаус (Великобритания) ще играят на старта срещу Бенджамин Китей (САЩ) и Такеру Юдзуки (Япония).