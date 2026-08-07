Елена Рибакина оцеля след два сетбола и продължи към осминафиналите в Торонто, Мира Андреева отпадна

Втората поставена Елена Рибакина се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Торонто, след като преодоля американката Ан Ли с 6:2, 7:5 в двубой, изпълнен с напрежение във втория сет.

Шампионката от Откритото първенство на Австралия доминираше в първата част, но след това изпадна в затруднение, изоставайки с 3:5. Ли дори стигна до два сетбола, но не успя да се възползва от тях. Казахстанката демонстрира характер, спечели четири поредни гейма и затвори мача в два сета.

Изненадата на деня поднесе квалификантката Алина Корнеева. 19-годишната рускиня се наложи с 6:3, 6:4 над поставената под №13 Ива Йович и записа първата победа в кариерата си срещу тенисистка от топ 20 на световната ранглиста. Така бившата №1 при девойките достигна за първи път до четвъртия кръг на турнир от категория WTA 1000.

До осминафиналите не успя да стигне петата поставена Мира Андреева. Рускинята отстъпи с 1:6, 4:6 пред представителката на домакините Лейла Фернандес, която с убедително представяне си осигури място сред най-добрите 16 в надпреварата.