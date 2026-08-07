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Елена Рибакина оцеля след два сетбола и продължи към осминафиналите в Торонто, Мира Андреева отпадна

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Спорт
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Шампионката от Australian Open обърна Ан Ли във втория сет, докато Лейла Фернандес сложи край на участието на петата поставена Мира Андреева

елена рибакина оцеля два сетбола продължи осминафиналите торонто мира андреева отпадна
Снимка: AP Photo
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Втората поставена Елена Рибакина се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Торонто, след като преодоля американката Ан Ли с 6:2, 7:5 в двубой, изпълнен с напрежение във втория сет.

Шампионката от Откритото първенство на Австралия доминираше в първата част, но след това изпадна в затруднение, изоставайки с 3:5. Ли дори стигна до два сетбола, но не успя да се възползва от тях. Казахстанката демонстрира характер, спечели четири поредни гейма и затвори мача в два сета.

Изненадата на деня поднесе квалификантката Алина Корнеева. 19-годишната рускиня се наложи с 6:3, 6:4 над поставената под №13 Ива Йович и записа първата победа в кариерата си срещу тенисистка от топ 20 на световната ранглиста. Така бившата №1 при девойките достигна за първи път до четвъртия кръг на турнир от категория WTA 1000.

До осминафиналите не успя да стигне петата поставена Мира Андреева. Рускинята отстъпи с 1:6, 4:6 пред представителката на домакините Лейла Фернандес, която с убедително представяне си осигури място сред най-добрите 16 в надпреварата.

#WTA 1000 в Торонто #Елена Рибакина

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