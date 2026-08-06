Елизара Янева е на полуфинал във Варшава и си гарантира рекордно класиране в световната ранглиста

Елизара Янева продължава впечатляващото си представяне на турнира по тенис от сериите WTA 125 във Варшава. Първата ракета на България записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите, след като победи бившата №23 в световната ранглиста Мона Бартел (Германия) с 6:4, 2:6, 7:6(5) след оспорвана битка, продължила два часа и 34 минути.

19-годишната българка демонстрира характер още в първия сет. При изоставане с пробив и резултат 3:4 тя спечели три последователни гейма, за да направи обрат и да поведе в мача.

Втората част премина под диктовката на германката, която след 2:1 в полза на Янева взе пет поредни гейма и изравни резултата.

Решителният трети сет предложи нова драма. След като загуби подаването си при 3:3, българката веднага върна пробива, а победителят трябваше да бъде определен с тайбрек. В него Янева показа здрави нерви, спечели три от последните четири точки и заслужено достигна втория си полуфинал в кариерата на турнир от категория WTA 125.

С достигането до финалната четворка българската тенисистка си осигури 49 точки за световната ранглиста и премия от 5044 евро. Още по-важното е, че тя вече си гарантира рекордно класиране, като в понеделник се очаква да се изкачи до около №170 в света.

В спор за място на финала Янева ще се изправи срещу чехкинята Габриела Кнутсон.