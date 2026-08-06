Елизара Янева е на полуфинал във Варшава и си гарантира рекордно класиране в световната ранглиста

Първата ракета на България надделя над бившата №23 в света Мона Бартел в трисетова битка и продължава похода си към титлата на турнира от сериите WTA 125
Елизара Янева продължава впечатляващото си представяне на турнира по тенис от сериите WTA 125 във Варшава. Първата ракета на България записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите, след като победи бившата №23 в световната ранглиста Мона Бартел (Германия) с 6:4, 2:6, 7:6(5) след оспорвана битка, продължила два часа и 34 минути.
19-годишната българка демонстрира характер още в първия сет. При изоставане с пробив и резултат 3:4 тя спечели три последователни гейма, за да направи обрат и да поведе в мача.
Втората част премина под диктовката на германката, която след 2:1 в полза на Янева взе пет поредни гейма и изравни резултата.
Решителният трети сет предложи нова драма. След като загуби подаването си при 3:3, българката веднага върна пробива, а победителят трябваше да бъде определен с тайбрек. В него Янева показа здрави нерви, спечели три от последните четири точки и заслужено достигна втория си полуфинал в кариерата на турнир от категория WTA 125.
С достигането до финалната четворка българската тенисистка си осигури 49 точки за световната ранглиста и премия от 5044 евро. Още по-важното е, че тя вече си гарантира рекордно класиране, като в понеделник се очаква да се изкачи до около №170 в света.
В спор за място на финала Янева ще се изправи срещу чехкинята Габриела Кнутсон.