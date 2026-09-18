Контузия спира Елена Рибакина за финалите на "Били Джийн Кинг Къп“

Елена Рибакина няма да играе за Казахстан във финалния етап на "Били Джийн Кинг Къп“ в Китай. Световната №1 и шампионка от Откритото първенство на САЩ трябва да премине лечение и рехабилитация заради контузия на ахилесовото сухожилие.

Проблемът датира от турнира от категория WTA 1000 в Синсинати, където Рибакина беше принудена да се оттегли преди четвъртфиналния си двубой.

"По време на пътуването си до Казахстан Елена ще се подложи на медицински преглед поради контузията на ахилесовото сухожилие, която получи на турнира WTA 1000 в Синсинати, което я принуди да се оттегли от четвъртфиналния си мач на турнира“, се казва в съобщението на федерацията.

Физическите проблеми са продължили и по време на Откритото първенство на САЩ, където Рибакина е играла с обезболяващи. Въпреки това тя успя да стигне до титлата и да триумфира в Ню Йорк.

Според треньорския щаб възстановяването на Рибакина ще продължи поне две седмици, което изключва възможността тя да помогне на Казахстан във финалите на световното отборно първенство за жени.

"Нейният непосредствен приоритет ще бъде да възстанови здравето си и да се върне към пълноценни тренировки“, се посочва още в изявлението.

Така Казахстан ще трябва да се справя без водещата си тенисистка, докато за Рибакина основната задача през следващите седмици ще бъде пълното възстановяване от травмата.