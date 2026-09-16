Шарлът ще приеме Финалите на WTA от 2027 г.

Заключителният турнир ще се провежда в „Спектрум Сентър“ от 2027 до 2029 година.
Американският град Шарлът ще бъде домакин на Финалите на Женската тенис асоциация от 2027 година. Това съобщи председателката на WТА Валъри Камило.
Финалите ще се провеждат в „Спектрум Сентър“ (Spectrum Center) – дом на отбора от НБА Шарлът Хорнетс до 2029 г.
Надпреварата събира осемте най-добри състезателки на сингъл и осемте най-добри двойки в края на сезона.
„Финалите на WTA олицетворяват всичко, което прави женския тенис изключителен: най-добрите спортистки в света, които се състезават на най-високо ниво, на сцена, достойна за техните постижения“, заяви Валъри Камило.
„Женският тенис от поколения насам допринася за развитието на женския спорт и сега имаме възможност отново да бъдем лидери, като създадем шампионат, който отразява както изминатия път, така и бъдещето на женския спорт. В Шарлът открихме нещо повече от град домакин. Намерихме партньори, споделящи тази амбиция, и място, където можем да изградим истински дом както за Финалите, така и за самата WTA“, добави тя.
"Изборът на Шарлът е резултат от конкурентен глобален процес за определяне на бъдещия дом на Финалите на WTA. Спортната инфраструктура на града, бизнес общността, условията за посрещане на гости и историята на успешни публично-частни партньорства помогнаха на Шарлът да се открои, наред с общата амбиция да се създаде нещо, което надхвърля рамките на една седмица състезания", подчерта още Камило.
Фондация „Шарлът Спортс“ (Charlotte Sports Foundation ) е била водещ местен партньор на WTA през целия процес, работейки съвместно с представители на щатската и местната власт, както и с бизнес общността в региона, за изграждането на това дългосрочно партньорство, стана ясно още от изявлението на WTA.
„Това е повратна точка за Шарлът и за нашата организация“, заяви Уил Питс, изпълнителен директор на фондацията.
„Домакинството ни на Финалите е доказателство за това какъв център от световна класа за спортни събития се е превърнал Шарлът. Изключително благодарни сме на WTA за гласуваното доверие и партньорството при реализирането на тази визия. Нищо от това нямаше да бъде възможно без подкрепата на нашите партньори на щатско, градско и окръжно ниво, дълбоко ценим ангажираността им към утвърждаването на Шарлът като значима дестинация в света на спорта", каза още той.
В заключителния турнир за сезона участват осемте най-добри състезателки, като шампионката на сингъл печели трофея „Били Джийн Кинг“, а победителките на двойки трофея „Мартина Навратилова“.
През по-голямата част от последните две десетилетия Финалите са се провеждали на различни места по света, допринасяйки за популяризирането на женския тенис. През 2026 г. шампионатът се завръща в САЩ, в Индиън Уелс. Той трябваше да се състои в Рияд, но WТА прекъсна договора си с Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия заради множеството негативни мнения точно кралството да приеме най-големия изцяло дамски турнир.