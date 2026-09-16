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Шарлът ще приеме Финалите на WTA от 2027 г.

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Заключителният турнир ще се провежда в „Спектрум Сентър“ от 2027 до 2029 година.

Шарлът ще приеме Финалите на WTA от 2027 г.
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Американският град Шарлът ще бъде домакин на Финалите на Женската тенис асоциация от 2027 година. Това съобщи председателката на WТА Валъри Камило.

Финалите ще се провеждат в „Спектрум Сентър“ (Spectrum Center) – дом на отбора от НБА Шарлът Хорнетс до 2029 г.

Надпреварата събира осемте най-добри състезателки на сингъл и осемте най-добри двойки в края на сезона.

„Финалите на WTA олицетворяват всичко, което прави женския тенис изключителен: най-добрите спортистки в света, които се състезават на най-високо ниво, на сцена, достойна за техните постижения“, заяви Валъри Камило.

„Женският тенис от поколения насам допринася за развитието на женския спорт и сега имаме възможност отново да бъдем лидери, като създадем шампионат, който отразява както изминатия път, така и бъдещето на женския спорт. В Шарлът открихме нещо повече от град домакин. Намерихме партньори, споделящи тази амбиция, и място, където можем да изградим истински дом както за Финалите, така и за самата WTA“, добави тя.

"Изборът на Шарлът е резултат от конкурентен глобален процес за определяне на бъдещия дом на Финалите на WTA. Спортната инфраструктура на града, бизнес общността, условията за посрещане на гости и историята на успешни публично-частни партньорства помогнаха на Шарлът да се открои, наред с общата амбиция да се създаде нещо, което надхвърля рамките на една седмица състезания", подчерта още Камило.

Фондация „Шарлът Спортс“ (Charlotte Sports Foundation ) е била водещ местен партньор на WTA през целия процес, работейки съвместно с представители на щатската и местната власт, както и с бизнес общността в региона, за изграждането на това дългосрочно партньорство, стана ясно още от изявлението на WTA.

„Това е повратна точка за Шарлът и за нашата организация“, заяви Уил Питс, изпълнителен директор на фондацията.

„Домакинството ни на Финалите е доказателство за това какъв център от световна класа за спортни събития се е превърнал Шарлът. Изключително благодарни сме на WTA за гласуваното доверие и партньорството при реализирането на тази визия. Нищо от това нямаше да бъде възможно без подкрепата на нашите партньори на щатско, градско и окръжно ниво, дълбоко ценим ангажираността им към утвърждаването на Шарлът като значима дестинация в света на спорта", каза още той.

В заключителния турнир за сезона участват осемте най-добри състезателки, като шампионката на сингъл печели трофея „Били Джийн Кинг“, а победителките на двойки трофея „Мартина Навратилова“.

През по-голямата част от последните две десетилетия Финалите са се провеждали на различни места по света, допринасяйки за популяризирането на женския тенис. През 2026 г. шампионатът се завръща в САЩ, в Индиън Уелс. Той трябваше да се състои в Рияд, но WТА прекъсна договора си с Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия заради множеството негативни мнения точно кралството да приеме най-големия изцяло дамски турнир.

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#финали на WTA в Шарлът 2027 #финали на WTA в Индиън Уелс 2026

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