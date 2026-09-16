БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 02:42 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас си осигури място във финалния турнир на АТР в Торино

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Във финалите ще играят Яник Синер и Александър Зверев

карлос алкарас напускам корта щастлив усмихнат здрав всичко нуждая
Слушай новината

Карлос Алкарас стана третият тенисист, който си осигури място във финалния турнир на АТР, който ще се състои в Торино.

Алкарас спечели Откритото първенство на Австралия в началото на годината и е натрупал 4050 точки актив през годината, което му дава право да участва в турнира на осемте най-добри през сезона.

Американецът Бен Шелтън дори има повече спечелени точки от Карлос Алкарас през годината - 4430, но испанецът влиза в турнира преди него заради титлата си в Мелбърн. Шелтън със сигурност ще бъде следващият, който ще участва във финалния турнир.

23-годишният Алкарас наскоро се завърна след контузия на китката и достигна четвъртфиналите на US Open, където бъдещият финалист Бен Шелтън се нуждаеше от тайбрек в решителния сет, за да продължи напред.

Алкарас има актив от 7 победи и 5 загуби на финалния турнир на ATP, като през миналия сезон за първи път достигна до мача за титлата, но отстъпи пред Яник Синер.

Вече място във финалния турнир си осигуриха световният номер 1 Яник Синер и подгласникът му Александър Зверев, който прави най-силния сезон в кариерата си, като спечели титлите на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ.

Финалният турнир за сезона отново ще се проведе в зала „Иналпи Арена“ в периода 15–22 ноември.

Свързани статии:

Турнирът от сериите Мастърс 1000 в Шанхай събира елита на тениса, Вашеро ще защитава титлата си
Турнирът от сериите Мастърс 1000 в Шанхай събира елита на тениса, Вашеро ще защитава титлата си
Турнирът от сериите Мастърс 1000 ще се проведе от 7 до 18 октомври...
Чете се за: 01:37 мин.
#Финали на АТР в Торино 2026 #Карлос Алкарас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Тенис

Шесткратният шампион в Пекин Новак Джокович се завръща в турнира
Шесткратният шампион в Пекин Новак Джокович се завръща в турнира
Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия
Чете се за: 01:12 мин.
Шарлът ще приеме Финалите на WTA от 2027 г. Шарлът ще приеме Финалите на WTA от 2027 г.
Чете се за: 03:57 мин.
Солидно българско участие на полуфиналите на турнира U16 от Тенис Европа в Пловдив Солидно българско участие на полуфиналите на турнира U16 от Тенис Европа в Пловдив
Чете се за: 02:20 мин.
Лиа Каратанчева продължава към четвъртфиналите на сингъл на международен тенис турнир за жени W50 в Пазарджик Лиа Каратанчева продължава към четвъртфиналите на сингъл на международен тенис турнир за жени W50 в Пазарджик
Чете се за: 01:45 мин.
Турнирът от сериите Мастърс 1000 в Шанхай събира елита на тениса, Вашеро ще защитава титлата си Турнирът от сериите Мастърс 1000 в Шанхай събира елита на тениса, Вашеро ще защитава титлата си
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет":...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ