Карлос Алкарас си осигури място във финалния турнир на АТР в Торино

Карлос Алкарас стана третият тенисист, който си осигури място във финалния турнир на АТР, който ще се състои в Торино.

Алкарас спечели Откритото първенство на Австралия в началото на годината и е натрупал 4050 точки актив през годината, което му дава право да участва в турнира на осемте най-добри през сезона.

Американецът Бен Шелтън дори има повече спечелени точки от Карлос Алкарас през годината - 4430, но испанецът влиза в турнира преди него заради титлата си в Мелбърн. Шелтън със сигурност ще бъде следващият, който ще участва във финалния турнир.

23-годишният Алкарас наскоро се завърна след контузия на китката и достигна четвъртфиналите на US Open, където бъдещият финалист Бен Шелтън се нуждаеше от тайбрек в решителния сет, за да продължи напред.

Алкарас има актив от 7 победи и 5 загуби на финалния турнир на ATP, като през миналия сезон за първи път достигна до мача за титлата, но отстъпи пред Яник Синер.

Вече място във финалния турнир си осигуриха световният номер 1 Яник Синер и подгласникът му Александър Зверев, който прави най-силния сезон в кариерата си, като спечели титлите на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ.

Финалният турнир за сезона отново ще се проведе в зала „Иналпи Арена“ в периода 15–22 ноември.