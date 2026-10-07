Джордж Лазаров се класира за втория кръг на турнира в Бургас

Българският тенисист Джордж Лазаров се класира за втория кръг на единично на международния турнир от категория M15 в Бургас. Състезанието с награден фонд 15 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Лазаров се наложи убедително над Стефан Илие Богдан Петре (Румъния) с 6:3, 6:3 в двубой от първия кръг, продължил час и 56 минути.

В следващия кръг Джордж Лазаров ще играе срещу аржентинеца Николас Гарсия Лонго.

По-рано днес, също на старта на основната схема, Йоан Найденов загуби от Янис Милетич (Италия) с 1:6, 3:6, а до края на днешната програма на сингъл предстои мачът на Александър Толев срещу Михай Александру Коман (Румъния).

Българско участие има и в надпреварата на двойки, като Пламен Милушев и Йоан Найденов ще се изправят срещу италианците Матиа Нанели и Андреа Паолини.