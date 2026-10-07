БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от...
Чете се за: 03:30 мин.
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:12 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вече 4 часа продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента *** Темата е атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Анас Маздрашки с труден старт на турнир в Тунис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

анас маздрашки класира втория кръг тенис турнира клей арад румъния
Слушай новината

Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Осмият поставен Маздрашки победи на старта на основната схема преминалия през квалификациите Реми Дюгарден от Франция с 6:4, 5:7, 6:4 в мач, продължил три часа и две минути.

Във втория сет българският представител навакса изоставане от 3:5 до 5:5, като отстъпи с 5:7. В решителната трета част Анас Маздрашки поведе с 5:3 и приключи мача при 6:4.

Маздрашки участва и в надпреварата на двойки в тандем с испанеца Пабло Де Ла Сиерва Санчес, но двамата претърпяха поражение в първия кръг.

#Анас Маздрашки

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
1
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
2
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа Уатан"
3
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа...
Президентът свиква КСНС, опозицията пита кой стои зад атаките с дронове (ОБЗОР)
4
Президентът свиква КСНС, опозицията пита кой стои зад атаките с...
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
5
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в...
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на българските и румънските власти
6
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Български тенис

Виктория Велева се класира за втория кръг на двойки в Ираклион
Виктория Велева се класира за втория кръг на двойки в Ираклион
Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг в Понтеведра Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг в Понтеведра
Чете се за: 00:47 мин.
Джордж Лазаров се класира за втория кръг на турнира в Бургас Джордж Лазаров се класира за втория кръг на турнира в Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
Елизара Янева с труден старт на турнира по тенис в Бургас Елизара Янева с труден старт на турнира по тенис в Бургас
Чете се за: 01:52 мин.
Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на тенис турнир за мъже в Санта Маргерита ди Пула (Италия) Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на тенис турнир за мъже в Санта Маргерита ди Пула (Италия)
Чете се за: 01:05 мин.
Янаки Милев достигна втория кръг в Палермо Янаки Милев достигна втория кръг в Палермо
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Автобус катастрофира край село Асен
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Схемата в Пловдив - източване на НЗОК и НОИ, фалшиви хоспитализации...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Седем души бяха ранени при атака с нож в училище в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
От ЦИК демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ