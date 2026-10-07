Анас Маздрашки с труден старт на турнир в Тунис

Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Осмият поставен Маздрашки победи на старта на основната схема преминалия през квалификациите Реми Дюгарден от Франция с 6:4, 5:7, 6:4 в мач, продължил три часа и две минути.

Във втория сет българският представител навакса изоставане от 3:5 до 5:5, като отстъпи с 5:7. В решителната трета част Анас Маздрашки поведе с 5:3 и приключи мача при 6:4.

Маздрашки участва и в надпреварата на двойки в тандем с испанеца Пабло Де Ла Сиерва Санчес, но двамата претърпяха поражение в първия кръг.