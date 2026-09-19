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Елизара Янева защити титлата си в Пазарджик след драматичен трисетов финал

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Спорт
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Първата ракета на България пречупи Лоес Ебелинг Конинг след два тайбрека и завоюва четвъртия си трофей на сингъл от Women's World Tennis Tour

Елизара Янева защити титлата си в Пазарджик след драматичен трисетов финал
Снимка: БТА
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Елизара Янева триумфира за втора поредна година на международния турнир за жени от категория W50 в Пазарджик. Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“ спечели изключително оспорвания финал срещу нидерландката Лоес Ебелинг Конинг с 6:3, 6:7(1), 7:6(5) след 2 часа и 24 минути игра.

Поставената под №1 в схемата българка започна по-силно двубоя. При 3:3 в първия сет Янева спечели три последователни гейма и затвори частта с 6:3.

Тя продължи силното си представяне и в началото на втория сет, в който поведе с 3:0. Конинг обаче успя да се върне в мача и изравни за 5:5, а впоследствие се стигна до тайбрек. В него нидерландката доминира и след 7:1 точки изравни сетовете.

Решителната трета част предложи още повече обрати. Янева допусна пробив още в първия гейм, но отговори и обърна развоя до 3:1, а впоследствие се откъсна при 5:2. Българката не успя да затвори срещата и Конинг спечели три последователни гейма за 5:5.

Така шампионката трябваше да бъде определена след втори тайбрек. Янева се оказа в трудна позиция при 2:4, но демонстрира характер и обърна до 5:4. След ново равенство при 5:5 българката взе следващите две точки и сложи край на драмата, за да защити трофея си в Пазарджик.

Успехът донесе на Елизара Янева четвърта титла на сингъл в кариерата ѝ от турнири от веригата Women's World Tennis Tour. Надпреварата в Пазарджик беше от категория W50 и с награден фонд от 40 000 долара.

Наградите на призьорките бяха връчени от почетния президент на Българската федерация по тенис Стефан Цветков и турнирния директор Николай Стойчев.

Турнирът беше вторият от категория W50 в България през настоящата година след надпреварата в Хасково. До края на 2026-а предстоят още три турнира от този ранг – в Пловдив, Бургас и Стара Загора, като победителката във всеки от тях ще получава по 50 точки за световната ранглиста. Следващата надпревара започва още утре в Пловдив.

#Велизара Янева #Тенис турнир в Пазарджик

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