Арина Сабаленка и Ига Швьонтек продължават към четвъртия кръг в Торонто

Световната номер 1 Арина Сабаленка, бившата първа в света Ига Швьонтек и Джесика Пегула продължиха напред на силния турнир по тенис в Торонто на твърди кортове WТА 1000 с награден фонд от близо 7,5 милиона долара.

Сабаленка надигра китайката Шуай Чжан в два сета - 6:3, 6:4. На осминафиналите тя ще се изправи срещу Екатерина Александрова от Русия, който победи австралийката Талия Гибсън след 5:7, 6:1, 6:3.

Полякинята Швьонтек, който в момента е осма в света, победи експедитивно швейцарката Виктория Голубич с 6:2, 6:1 за час и седем минути на корта. В спор за четвъртфиналите тя ще срещне Марта Костюк от Украйна, наложила се срещу американката Медисън Кийс с 6:3, 6:1. Това бе първа победа на украинката над американката, като до този момент тя имаше две загуби от два мача срещу тази съперничка.

Друга американка - Джесика Пегула, която е трета в световната ранглиста на WТА, също не срещна трудности срещу Камила Рахимова от Узбекистан - 6:4, 6:0. Това бе мач, който бе прекъснат заради силните дъждове. В следващата фаза я чака друга рускиня - Диана Шнайдер, който отстрани сънародничката си Анна Калинская след успах с 6:3, 6:3.

Елина Свитолина от Украйна също продължи напред, като елинимира Анастасия Потапова от Русия с 6:1, 6:1. На осминафиналите Свитолина ще се изправи срещу Аманда Анисимова от САЩ, която в тази фаза се справи с чехкинята Никола Бартункова - 3:6, 6:0, 6:4.