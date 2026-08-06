Каролин Гарсия стана майка на момченце (СНИМКА)

Бившата четвърта ракета в световния тенис Каролин Гарсия сподели една от най-щастливите новини в живота си. Французойката и съпругът ѝ Борха Дуран станаха родители на момченце, което ще носи името Пабло.

Pablo



Our little baby boy is here with us. Words can’t express how beautiful it is to become parents. We’re so grateful to God that everything went well and that we’re already back home with our (very) tiny prince pic.twitter.com/svXcSdu4Dt — Caroline Garcia (@CaroGarcia) August 6, 2026

32-годишната Гарсия съобщи радостната вест чрез публикация в социалните мрежи, в която благодари, че всичко около раждането е преминало успешно.

"Нашето малко момченце вече е с нас. Думите не могат да опишат колко е красиво да станеш родител. Благодарни сме на Бог, че всичко мина добре и вече сме у дома с нашия (много) малък принц“, написа бившата тенисистка.

Новината идва по-малко от година след края на професионалната кариера на Гарсия. Французойката се оттегли от тениса след Откритото първенство на САЩ през 2025 година, оставяйки след себе си впечатляваща кариера, включваща титлата от Финалите на WTA през 2022 година и две титли на двойки от "Ролан Гарос“.

Каролин Гарсия и Борха Дуран сключиха брак през юли 2025 година, а през тази година обявиха, че очакват първото си дете. Сега семейството им официално се увеличи с раждането на малкия Пабло.







