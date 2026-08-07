Шампионският тайбрек спря Антъни Генов по пътя към финала в Пловдив

Антъни Генов приключи участието си на двойки на международния турнир по тенис от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив, след като отпадна на полуфиналите. Надпреварата с награден фонд от 56 700 евро се провежда на кортовете на ТК "Локомотив“.

В оспорван двубой Генов и партньорът му Чарлз Бари (Ирландия) загубиха от бразилския тандем Едуардо Рибейро и Жоао Виктор Лурейро с 6:3, 1:6, 8:10 след 79 минути игра.

След като двата отбора си размениха по един сет, победителят беше определен в шампионски тайбрек. Българо-ирландската двойка показа характер и навакса изоставане от 6:8 до 8:8, но бразилците спечелиха последните две разигравания и си осигуриха място на финала.

С достигането до полуфиналите Генов заработи 17 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, където през настоящата седмица заема 191-вото място.

По-рано през деня добри новини за българския тенис донесе Пьотр Нестеров, който се класира за полуфиналите на сингъл след убедителна победа с 6:4, 6:1 над Адриан Андреев.