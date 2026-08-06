Холгер Руне се оттегли от тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, с което поредният му опит за завръщане на корта беше отложен. Датският тенисист продължава да се възстановява от тежката контузия на ахилесовото сухожилие, която получи през октомври миналата година в Стокхолм.

Мястото на Руне в основната схема на Синсинати ще бъде заето от испанеца Дани Мерида.

След като по-рано отказа участие на Мастърс турнира в Монреал, сега бившият №4 в света се оттегли и от Синсинати, който започва на 13 август. Преди това той пропусна целия сезон на клей (включително "Ролан Гарос"), както и сезона на трева (Уимбълдън).

Макар че името на датчанина фигурира в предварителните списъци за Откритото първенство на САЩ, участието му остава под въпрос.