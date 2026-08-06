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Гаел Монфис каза сбогом на Монреал

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Френският ветеран загуби от 20-годишния американец Лърнър Тиен

гаел монфис каза сбогом монреал
Снимка: БТА
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В последния си мач в Канада Гаел Монфис беше елиминиран от Лърнър Тиен с 3:6, 6:0, 3:6. Това се случи на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Френският ветеран загуби от 20-годишния американец, заемащ номер 19 в световната ранглиста.

Монфис се опита да направи шоу, както обикновено, особено във втория сет, където надви опонента си категорично. След това се възползва от възможността да развълнува публиката, която не се поколеба да отпразнува непредизвиканите грешки на американеца. Двукратен полуфиналист в Монреал (2016, 2019), Монфис получи церемония за сбогуване.

„Това стопля сърцето ми. Благодаря ви, че направихте тези години толкова прекрасни. Монреал заема наистина специално място в сърцето ми. Исках да ви благодаря от сърце“, коментира французинът.

Сега той ще се съсредоточи върху подготовката си за последния си турнир от Големия шлем US Open, където ще участва с уайлд кард.

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#Лърнър Тиен #АТР Мастърс 1000 в Монреал #Гаел Монфис

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