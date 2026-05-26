БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 00:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гаел Монфис се сбогува с "Ролан Гарос" след петсетов маратон със сънародник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Французинът напусна корта под бурни аплодисменти.

Гаел Монфис се сбогува с "Ролан Гарос" след петсетов маратон със сънародник
Снимка: БТА
Слушай новината

Местният любимец Гаел Монфис се сбогува с "Ролан Гарос" в Париж след загуба с 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6 в първия кръг от сънародника си Юго Гастон, напускайки корта под бурни аплодисменти, които отбелязаха две десетилетия харизма и тенис, радващ публиката.

Няколко часа след като друг ветеран - Стан Вавринка (Швейцария), сложи край на кариерата си на Откритото първенство на Франция, 39-годишният Монфис имаше трудности да намери най-добрата си форма, но продължи да се бори, за да подари на обожаващите го фенове на корт "Филип Шатрие" зрелището, който те искаха.

Ето ни, обичам ви всички толкова много. Ще се опитам да бъда бърз и ясен“, каза Монфис на корта след края на двубоя след излъчено видео в негова чест на големия екран, което показа атрактивния му стил на игра и връзката му с парижките фенове.

Монфис благодари на родителите си, на семейството, на съпругата си - украинската тенисистка Елина Свитолина, на треньорите и Френската тенис федерация, преди да се обърне към феновете.

Бих искал да ви благодаря на всички“, добави той.

Всяка година, когато идвам да играя на Откритото първенство на Франция, настръхвам. Всеки път си казвам: ‘Това е магия’. Създал съм нещо силно, уникално, изключително. Ще ми липсвате. Този турнир е невероятен, той е магия. "Ролан Гарос", обичам те, дължа ти всичко“, заяви французинът.

Монфис, който ще се оттегли в края на сезона, загуби първия сет, след като допусна ранно изоставане от 1:4 гейма и не беше конкурентен. Той предизвика бурни аплодисменти, когато направи опит за обрат във втория сет, в който навакса пасив от 1:3, но след 3:3 Гастон бързо прекрати предизвикателството и удвои преднината си в мача с три поредни гейма.

Феновете, които очакваха късен проблясък, бяха възнаградени, когато Монфис проби за аванс от 5:3 по пътя към спечелването на третия сет, а след това спечели и четвъртия, след като дръпна с 4:0 в него, за да стигне до решаващ пети сет, но Гастон се съвзе и не даде гейм на съперника си, за да спечели мача след 3:20 часа игра.

Има много емоции“, каза Гастон.

Има радост, но най-вече тъга. Много съжалявам за теб, Гаел. Искам да те поздравя, да ти благодаря за всичко, което си направил за нас, младите играчи, и за невероятната ти кариера. Ти си френска легенда, легенда на нашия спорт“, добави той.

Последваха почитания от рекордьора по титли в Париж Рафа Надал (Испания), от рекордьора по трофеи от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия), от сънародничите му Жил Симон, Ришар Гаске, Жо-Вилфрид Цонга и от Вавринка, които оставиха французина усмихнат след края на кариерата му на "Ролан Гарос".

#Ролан Гарос 2026 #Юго Гастон #Гаел Монфис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
1
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят разходите си
2
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
3
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна започва с отборната надпревара при девойките
4
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна...
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
5
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
Втора жертва на катастрофата край Симитли
6
Втора жертва на катастрофата край Симитли

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Тенис

Каспер Рууд преодоля Роман Сайфулин в пет сета на старта на Ролан Гарос
Каспер Рууд преодоля Роман Сайфулин в пет сета на старта на Ролан Гарос
Стан Вавринка отстъпи на Йеспер де Йонг в последното си участие на Ролан Гарос Стан Вавринка отстъпи на Йеспер де Йонг в последното си участие на Ролан Гарос
Чете се за: 01:55 мин.
Младата испанска звезда Рафаел Ходар започнна Ролан Гарос с разгром Младата испанска звезда Рафаел Ходар започнна Ролан Гарос с разгром
Чете се за: 01:45 мин.
Пьотр Нестеров отпадна в квалификациия на турнир в Италия Пьотр Нестеров отпадна в квалификациия на турнир в Италия
Чете се за: 01:07 мин.
Елена Рибакина стартира похода си на Ролан Гарос с чиста победа Елена Рибакина стартира похода си на Ролан Гарос с чиста победа
Чете се за: 01:15 мин.
Ига Швьонтек помете австралийка за ударно начало на Ролан Гарос Ига Швьонтек помете австралийка за ударно начало на Ролан Гарос
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Майска жега: Горещата вълна в Европа взе 7 жертви Майска жега: Горещата вълна в Европа взе 7 жертви
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив: Имаме проблеми в много от структурите Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив: Имаме проблеми в много от структурите
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Новите метровлакове тръгнаха по линия 1
Чете се за: 01:02 мин.
Регионални
Проф. Иван Литвиненко: Дълбоко се колебая, че докато съм жив ще...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Доц. Христина Бацелова: Варицелата може да протече много тежко, а...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Даниел Вълчев с коментар за предстоящите президентски избори
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ