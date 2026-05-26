Гаел Монфис се сбогува с "Ролан Гарос" след петсетов маратон със сънародник

Местният любимец Гаел Монфис се сбогува с "Ролан Гарос" в Париж след загуба с 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6 в първия кръг от сънародника си Юго Гастон, напускайки корта под бурни аплодисменти, които отбелязаха две десетилетия харизма и тенис, радващ публиката.

Няколко часа след като друг ветеран - Стан Вавринка (Швейцария), сложи край на кариерата си на Откритото първенство на Франция, 39-годишният Монфис имаше трудности да намери най-добрата си форма, но продължи да се бори, за да подари на обожаващите го фенове на корт "Филип Шатрие" зрелището, който те искаха.

„Ето ни, обичам ви всички толкова много. Ще се опитам да бъда бърз и ясен“, каза Монфис на корта след края на двубоя след излъчено видео в негова чест на големия екран, което показа атрактивния му стил на игра и връзката му с парижките фенове.

Монфис благодари на родителите си, на семейството, на съпругата си - украинската тенисистка Елина Свитолина, на треньорите и Френската тенис федерация, преди да се обърне към феновете.

„Бих искал да ви благодаря на всички“, добави той.

„Всяка година, когато идвам да играя на Откритото първенство на Франция, настръхвам. Всеки път си казвам: ‘Това е магия’. Създал съм нещо силно, уникално, изключително. Ще ми липсвате. Този турнир е невероятен, той е магия. "Ролан Гарос", обичам те, дължа ти всичко“, заяви французинът.

Монфис, който ще се оттегли в края на сезона, загуби първия сет, след като допусна ранно изоставане от 1:4 гейма и не беше конкурентен. Той предизвика бурни аплодисменти, когато направи опит за обрат във втория сет, в който навакса пасив от 1:3, но след 3:3 Гастон бързо прекрати предизвикателството и удвои преднината си в мача с три поредни гейма.

Феновете, които очакваха късен проблясък, бяха възнаградени, когато Монфис проби за аванс от 5:3 по пътя към спечелването на третия сет, а след това спечели и четвъртия, след като дръпна с 4:0 в него, за да стигне до решаващ пети сет, но Гастон се съвзе и не даде гейм на съперника си, за да спечели мача след 3:20 часа игра.

„Има много емоции“, каза Гастон.

„Има радост, но най-вече тъга. Много съжалявам за теб, Гаел. Искам да те поздравя, да ти благодаря за всичко, което си направил за нас, младите играчи, и за невероятната ти кариера. Ти си френска легенда, легенда на нашия спорт“, добави той.

Последваха почитания от рекордьора по титли в Париж Рафа Надал (Испания), от рекордьора по трофеи от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия), от сънародничите му Жил Симон, Ришар Гаске, Жо-Вилфрид Цонга и от Вавринка, които оставиха французина усмихнат след края на кариерата му на "Ролан Гарос".