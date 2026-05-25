Стан Вавринка отстъпи на Йеспер де Йонг в последното си участие на Ролан Гарос

Швейцарецът разкри, че именно мисълта да играе на Откритото първенство на Франция го е мотивирала да стане професионален тенисист

Стан Вавринка
Снимка: БТА
Слушай новината

Ветеранът Станислас Вавринка направи емоционално сбогуване с публиката на Откритото първенство по тенис на Франция, след като загуби с 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 срещу Йеспер де Йонг в първия кръг.

Шампионът от 2015 и финалист от 2017 ще прекрати кариерата си след края на този сезон, а днес, 25 май, игра на Ролан Гарос 21 години след първия си мач на турнира.

Де Йонг довърши Вавринка с печеливш удар на форхенд и моментално призова публиката да аплодира швейцареца, чието лице така или иначе вече бе почервеняло от слънцето в Париж. Мачът бе проведен на 33°С.

"Трудно ми е, трудно ми е да ви кажа сбогом. Всичко това е така, защото именно Ролан Гарос е причината да искам да стана професионален тенисист", заяви Вавринка след мача, като бе изпратен с овации и мексиканска вълна.

Днешното сбогуване бе емоционално, но на Вавринка му предстоят още две. Той трябва да го направи още в Лондон и Ню Йорк.

"Изпитах какви ли не емоции през последните 20 и повече години. Никога не искаш това да приключва, но аз вече дадох всичко на този спорт", каза още той.

Изказването на Де Йонг също бе насочено към Вавринка и нидерландецът избра да го направи в шеговит тон.

"Той е играл срещу моя треньор (Бас Ван Бентум), когато аз гонех топките по турнири. Не знам какво да кажа, остарял си. Днес всички и всичко е за Стан! Страхотен боец", добави 25-годишният тенисист.

