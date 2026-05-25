Елена Рибакина стартира похода си на Ролан Гарос с чиста победа

Елена Рибакина достигна втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис с лекота. Шампионката от Australian Open победи Вероника Ерявец от Словения с 6:2, 6:2 за около час и 15 минути.

Втората в световната ранглиста започна силно и проби още в третия гейм. В четвъртия тя спаси две точки за пробив, преди да направи нов брейк за категоричен успех в първия сет. Във втория казахстанката дръпна на бърза ръка с 4-0 и не погледна повече назад.

Рибакина загуби само четири точки на първи сервис, като отрази и четирите шанса за пробив пред 84-та в света. Любопитно е, че приключи с 27 уинъра и също толкова непредизвикани грешки. Следващото предизвикателство пред втората в схемата се казва Юлия Стародубцева. Украинката се справи на старта с Анна Блинкова от Русия.

Олимпийската шампионка от Китай Цинуън Джън пък отпадна още в първи кръг от квалификантката Мая Хвалинска от Полша с 4:6, 0:6.