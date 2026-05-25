По повод 24 май: Наградиха кореспондента на БНТ в Смолян

bnt avatar logo от БНТ
Величка Петкова получи годишната награда на общината за журналистика

Дългогодишният кореспондент на БНТ в Смолян Величка Петкова получи годишната награда на общината за журналистика по случай 24 май.

Кметът Николай Мелемов заяви, че Величка Петкова е утвърден журналист, който обективно и точно отразява всички важни събития в обществения, политическия и културния живот в Смолян и региона.

Годишните награди на община Смолян бяха връчени на общо 40 изтъкнати дейци и творци в областта на науката, образованието, културата и журналистиката.

Величка Петкова, кореспондент на БНТ: „Това е изключително висока награда за мен. Това е награда, която показва отношението на община Смолян към професионализма на журналиста. Това е награда, която показва, че община Смолян високо цени моята работа и това, което правя, за да запозная цялата общественост и всички зрители на БНТ с това, което се случва в град Смолян и в цялата Смолянска област. Тази награда е и признание за БНТ, за която работя вече почти 30 години. Това е обществената телевизия, която достига и до най-затънтените места в България.“

#Величка Петрова #община Смолян #кореспондент #24 май #награда #БНТ

