По повод 24 май: Наградиха кореспондента на БНТ в Смолян



Дългогодишният кореспондент на БНТ в Смолян Величка Петкова получи годишната награда на общината за журналистика по случай 24 май.

Кметът Николай Мелемов заяви, че Величка Петкова е утвърден журналист, който обективно и точно отразява всички важни събития в обществения, политическия и културния живот в Смолян и региона.

Годишните награди на община Смолян бяха връчени на общо 40 изтъкнати дейци и творци в областта на науката, образованието, културата и журналистиката.