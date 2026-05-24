Театърът празнува: Тази вечер се връчват наградите „Аскеер“

Театралните награди "Аскеер" се връчват тази вечер, кулминацията им е в ефира на БНТ.

Театърът празнува изкуството, което пази езика и разказва различни истории, в които можем да се огледаме.

Тази вечер ще разберем кои са отличените с наградите „Аскеер“. Въпреки трудната година и липсата на актуален бюджет за сектора, се появиха много силни спектакли, а в 11 категории ще бъдат отличени най-добрите.

Вече е ясна наградата за цялостен принос – тя се присъжда на голямата и недостижима Мария Стефанова. Специалният почетен „Аскеер“ е за сценографа Младен Младенов.