Цените на стоките: Спад при повечето плодове и зеленчуци, и някои основни храни

Спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци, и на някои основни хранителни стоки през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на сто до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците и тази седмица най-много поевтиняват тиквичките, чиято цена е с 26,83 на сто надолу до 0,84 евро за килограм, следвани от доматите, които се предлагат с 21,96 на сто по-малко – по 1,50 евро за килограм. Зелето поевтинява с 16,67 на сто до 0,52 евро за килограм. Краставиците са с 16,54 на сто по-евтини и се предлагат по 1,10 евро за килограм. Цената на червените чушки спада със 7,77 на сто до 2,54 евро за килограм, а на зелените чушки – с 16,60 на сто до 1,94 евро за килограм. Повишение се отчита при зелената салата, което е с 4,05 на сто нагоре до 0,77 евро за килограм. През седмицата поскъпват още картофите, които се търгуват с 8,36 на сто повече до 0,70 евро за килограм, зрелият лук кромид – с 6,78 на сто до 0,63 евро за килограм, и морковите, чиято цена е с 0,23 на сто нагоре до 0,87 евро за килограм.

При плодовете с 19,69 на сто се понижава цената на черешите и те се търгуват по 2,30 евро за килограм. Спад има и в цената на ябълките – с 2,50 на сто до 1,25 евро за килограм. Лимоните поевтиняват с 2,33 на сто до 2,51 евро за килограм. С 13,36 на сто поскъпват ягодите и се предлагат по 2,75 евро за килограм.

Цената на кравето сирене е надолу с 4,05 на сто до 5,97 евро за килограм, а на кашкавала "Витоша" – с 2,77 на сто до 9,39 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 5,26 на сто и се търгува по 0,76 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко е по-евтино с 2,27 на сто до 1,12 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) спада с 2,56 на сто до 1,37 евро за брой. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,43 на сто до 3,70 евро за килограм, а яйцата (размер М) са надолу с 2,91 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Оризът поевтинява с 2,03 на сто до 1,64 евро за килограм, а лещата – с 1,70 на сто до 2,08 евро за килограм. Цената на зрелия фасул е нагоре с 0,93 на сто до 2,16 евро за килограм. Брашното тип 500 поскъпва с 4,17 на сто до 0,70 евро за килограм. През седмицата по-скъпо е и олиото – с 3,04 на сто до 1,76 евро за литър. Спад с 1,79 на сто има в цената на захарта и тя се търгува по 0,88 евро за килограм.