Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" (СНИМКИ)

Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" – 25 години само българска музика" снощи на площада пред храм-паметника "Свети Александър Невски". Най-голямото име в българската поп музика беше посрещнато на крака от публиката, а изпълненията на "Счупено сърце" и "Присъда" бяха изпратени с петминутни аплодисменти. Над три часа и половина продължи шоуто, с което "БГ радио" празнува, заедно с 8000 фенове под открито небе.

На сцената с площ от 800 квадратни метра се изявиха "Фондацията", Б.Т.Р., Любо Киров, Роби и Тино, Deep Zone Project, Дони и Нети, братя Аргирови, Веселин Маринов, Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", Михаела Маринова. След тях беше специалното участие на DARA.

"Вие сте уникална публика, ние сме уникален народ, и заслужаваме световната сцена", каза тя, преди да изпълни песента-победител от "Евровизия" 2026 – "Bangaranga".

След нея излезе Криско, а след това Васил Найденов, Графа, Мария Илиева, "Молец" и D2. Повечето от изпълнителите представяха компилации от най-големите си хитове. Спектакълът под звездите завърши с изпълнение на сборна формация. През това време в небето над храма се изписваше със светлини "25 години БГ радио" и изображения на микрофони, слушалки, ноти, честоти и други символи, свързани с радиото и музиката.

Специални видеопослания към "БГ радио" отправиха Боно от U2 и Силви Вартан, удостоена преди време с наградата "БГ посланик".

В началото на вечерта беше прочетена част от поздравително писмо от президента Илияна Йотова:

"Значимата годишнина, която отбелязвате, е повод за гордост от извървения път, който превърна медията Ви във водещ обществено-културен феномен и в една от най-разпознаваемите платформи за популяризиране на съвременното българско творчество", се казва в поздравителния адрес.

"Чрез своите значими инициативи, сред които годишните музикални награди на "БГ радио" и концертите, посветени на българската музика, не само отразявате развитието на музикалната сцена, но и активно допринасяте за нейното обогатяване, като насърчавате таланта, творческото многообразие и приемствеността между поколенията артисти и тяхната "нова БГ версия". Позволявам си да Ви призная в края на това поздравление, че "БГ радио" е част и от моето ежедневие, защото всички имаме нужда от сутрешен "Стартер", а с приятната компания на Боги и Симо, и българската музика, денят започва с усмивка", пише още държавният глава.

снимки: БТА