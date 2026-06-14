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Президентът Йотова участва в откриването на Световното първенство за атлети със Синдром на Даун в София

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Президентът Йотова участва в откриването на Световното първенство за атлети със Синдром на Даун в София
Снимка: БНТ
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Президентът Илияна Йотова, министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, председателят на ВАС Любомир Гайдов и столичният кмет Васил Терзиев участват в откриването на Световното първенство за атлети със Синдром на Даун, което ще се проведе пред Националния дворец на културата в София.

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и продължава до 19 юни.

България ще бъде представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. БНТ е медиен партньор на събитието.

Снимки: БНТ и БТА

#Световното първенство за атлети със синдром на Даун #президентът Илияна Йотова #НДК #София

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