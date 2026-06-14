Феновете плащат солидно, за да подкрепят отборите си на Мондиал 2026

Пратеникът на БНТ в САЩ Бюлент Мюмюнов са намира пред стадион "Енерджи" в Хюстън, Тексас, където ще се проведе първият мач от група "Е" между Германия и Кюрасао.

Не всеки фен може да си позволи да гледа мача на живо, защото цените на билетите са високи.

Най-скъпото световно в историята е в ход. Космическо вдигане на цените за матовете, билети, транспорт, настаняване и престой. Контролът е изпуснат и никой няма сили или воля да го установи. Ако в Катар и Русия вътрешният градски транспорт бе напълно безплатен, а цените от първа до трета категория за всяка среща бяха предварително установени, сега всичко се осланя на базата на т.н. динамично ценообразуване. Колкото по-търсена е дадена услуга, толкова по-скъпа става тя. Жесток маниер, от който са ощетени само феновете.

"От Германия сме, от западната част в близост до Дортмунд. Похарчихме хиляда долара за два дни. Но билетите са 500 долара всеки", сподели фен на Бундестима в интервю за БНТ. "Излиза ни около 5000 долара на мач, билети, хотел, кола, много е скъпо. И храната също е така", твърдят привърженици на Кюрасао.

За европейския фен, трансатлантическият полет е едва началото на разходите. Двупосочните билети са минимум хиляда евро, но това е цена само до една дестинация. Ако привърженик искат да посети повече от един мач, ще трябва да отдели още по-голям бюджет за вътрешни полети.

"За билети за световното първенство похарчих 400 евро. За самолетни билети и още хиляда. Ще гледам само Германия-Кюрасао, защото цените са прекалено високи, за да си позволим още един мач. Но аз мисля, че един мач е достатъчен", смята друг фен на Германия.

Стигаме и до билетите за мачовете. Трудно можем да говорим за нормалност тук. Колкото по-интересна е една среща, толкова по-скъпа е тя. 24 часа преди двубоя между Германия и Кюрасао, сайтовете за препродажба предлагат най-евтин билет в размер на 600 долара, а най-скъпият стига дори 2000.

"Много е скъпо. Ако моята сестра не живееше тук, аз нямаше да мога да дойда. Но за обикновен фен няма никаква възможност", допълва фен на Германия.

Мондиал 2026 рискува да бъде запомнен като моментът, в който играта окончателно къса връзката си с обикновения привърженик.

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