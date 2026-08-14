Илиан Илиев: Една победа би била добра основа да стъпим за другите мачове

Кризата в Черно море (Варна) продължава с пълна сила. „Моряците“ претърпяха четвърто поредно поражение в първенството на България по футбол – 1:4 от ЦСКА 1948, а старши треньорът им Илиан Илиев видя прекалено много грешки на своите футболисти.

„Влязохме по-добре в мача, вкарахме първи гол. Но постепенно отстъпихме инициативата, макар домакините да нямаха ситуации. Изравниха ни след безсмислен фаул, а интересното е, че като получим гол, реагираме добре. Второто започнахме с две наши ситуации, а те при първите две техни ни вкараха два гола“, недоумява Илиев.

„Преди години трудно допускахме голове, а сега е обратното. Знаем, че ЦСКА 1948 имат класни играчи и те го доказаха. Могат да вкарат гол от всяка ситуация. При идентични ситуации се освобождават и бележат. А ние пък от наша страна бяхме с много лошо разположение при тези две контраатаки“, добави бившият национален селекционер.



Попитан дали толкова дълга поредица без победа влияе на отбора, той каза следното.