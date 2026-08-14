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Илиан Илиев: Една победа би била добра основа да стъпим за другите мачове

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Черно море записа нова загуба в Първа лига.

Илиан Илиев
Снимка: Startphoto.bg
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Кризата в Черно море (Варна) продължава с пълна сила. „Моряците“ претърпяха четвърто поредно поражение в първенството на България по футбол – 1:4 от ЦСКА 1948, а старши треньорът им Илиан Илиев видя прекалено много грешки на своите футболисти.

„Влязохме по-добре в мача, вкарахме първи гол. Но постепенно отстъпихме инициативата, макар домакините да нямаха ситуации. Изравниха ни след безсмислен фаул, а интересното е, че като получим гол, реагираме добре. Второто започнахме с две наши ситуации, а те при първите две техни ни вкараха два гола“, недоумява Илиев.

„Преди години трудно допускахме голове, а сега е обратното. Знаем, че ЦСКА 1948 имат класни играчи и те го доказаха. Могат да вкарат гол от всяка ситуация. При идентични ситуации се освобождават и бележат. А ние пък от наша страна бяхме с много лошо разположение при тези две контраатаки“, добави бившият национален селекционер.

Попитан дали толкова дълга поредица без победа влияе на отбора, той каза следното.

„Със сигурност влияе не само на играта, но и психологически. Като например тези ситуации, в които играч на противника от фланга влиза топката и ни бележи гол. Започваш да се притесняваш, че отново ще се случи. В следващия мач с Дунав трябва да се опитаме да сме дисциплинирани и да играем с повече сили. В последните 30 минути досега лесно губим топката и ставаме неуверени. Една победа би била добра основа да стъпим за другите мачове“, завърши треньорът на варненци.

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