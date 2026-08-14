Александър Александров: Бях сигурен, че ще издържим физически

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров коментира победата с 4:1 над Черно море, която изведе „червените“ на първото място във временното класиране.

„Мисля, че първите 10-15 минути тръгнахме малко по-тромаво и позволихме на Черно море да реализират гол и да създадат няколко положения. След това заиграхме по начина, по който искахме и създадохме ситуации. Вкарахме гол - отмениха го, но вкарахме втори. След това през второто полувреме, след като направихме нужните корекции, изиграхме едни много силни 45 минути“, коментира Александров.

„Много добре играха момчетата, искахме да имаме контрол, защото в последните мачове губехме този контрол. Затова искахме да владеем повече топката, на моменти се получиха много хубави неща, но след хикса на полувремето трябваше да променим някои неща“, каза още наставникът на ЦСКА 1948.