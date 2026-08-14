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Александър Александров: Бях сигурен, че ще издържим физически

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Спорт
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Треньорът на ЦСКА 1948 остана доволен от победата над Черно море.

Александър Александров - Алвеша
Снимка: Startphoto.bg
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Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров коментира победата с 4:1 над Черно море, която изведе „червените“ на първото място във временното класиране.

„Мисля, че първите 10-15 минути тръгнахме малко по-тромаво и позволихме на Черно море да реализират гол и да създадат няколко положения. След това заиграхме по начина, по който искахме и създадохме ситуации. Вкарахме гол - отмениха го, но вкарахме втори. След това през второто полувреме, след като направихме нужните корекции, изиграхме едни много силни 45 минути“, коментира Александров.

„Много добре играха момчетата, искахме да имаме контрол, защото в последните мачове губехме този контрол. Затова искахме да владеем повече топката, на моменти се получиха много хубави неща, но след хикса на полувремето трябваше да променим някои неща“, каза още наставникът на ЦСКА 1948.

„Знам, че моите футболисти са добре подготвени и бях сигурен, че ще издържат тези 90 минути. Нямах притеснения от гледна точка на физическата подготовка, а от към емоция, след като отпаднахме по такъв начин от Панатинайкос, но те показаха, че могат. Има леко разочарование, но в последните дни им обърнах внимание, че трябва да са доволни от това, което постигнаха и да продължат с желанието да показване на добра игра“, заяви Александър Александров.

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