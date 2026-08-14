Български национал попадна в групата на АЕК за сблъсъците с Левски в Шампионската лига

Българският национал Мартин Георгиев попадна в състава на АЕК Атина за предстоящите двубои срещу Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Гръцкият клуб обяви официалния си списък пред УЕФА, а старши треньорът Марко Николич е избрал група от 22 футболисти.

Сред тях е бившият защитник на Славия Мартин Георгиев. Така българинът може да се изправи срещу „сините“ в един от най-важните европейски сблъсъци за двата отбора от началото на сезона.

Николич ще може да разчита и на всички нови летни попълнения. В европейския списък попаднаха Каан Кайринен, Ловро Майер и Олександър Зубков, които увеличават възможностите на сръбския специалист преди срещите с Левски. Хаким Сахабо също е регистриран за двубоите.

Има обаче и няколко отсъстващи. Никлас Елиасон не е включен, тъй като се очаква да продължи кариерата си в Интернасионал, докато Джеймс Пенрайс е пред трансфер в Рейнджърс.

Милан Виталис също остава извън сметките, след като няма право да представлява АЕК в квалификациите заради предишното си участие в Европа с Гьор ЕТО. Христос Алексиу е другият футболист, който не попадна в избора на Николич.

Групата на АЕК за мачовете с Левски:

Вратари: Томас Стракоша, Алберто Бриньоли, Мариос Баламотис.

Защитници: Лазарос Рота, Аролд Мукуди, Филипе Релваш, Домагой Вида, Мартин Георгиев, Хаким Сахабо, Спирос Христакопулос, Ставрос Пилиос.

Полузащитници: Петрос Манталос, Разван Марин, Мият Гачинович, Каан Кайринен, Димитрис Калоскамнис, Ловро Майер.

Нападатели: Дерек Кутеса, Абубакари Койта, Лука Йович, Зини, Барнабаш Варга, Олександър Зубков.

Присъствието на Мартин Георгиев добавя и български акцент към предстоящия европейски сблъсък, в който Левски и АЕК ще се борят за място сред участниците в основната фаза на Шампионската лига.