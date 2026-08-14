БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Марко Николич преди Левски: Загубата от ОФИ беше добър предупредителен сигнал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на АЕК призова футболистите си отново да намерят жаждата за победи и концентрацията преди плейофните битки в Шампионската лига

Марко Николич преди Левски: Загубата от ОФИ беше добър предупредителен сигнал
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на АЕК Атина Марко Николич определи поражението от ОФИ за Суперкупата на Гърция като важен урок за отбора преди предстоящите мачове с Левски в плейофите на Шампионската лига.

АЕК пропусна възможността да започне сезона с трофей, след като отстъпи на ОФИ след изпълнение на дузпи. Николич не скри разочарованието си, но смята, че загубата може да има и положителен ефект върху футболистите му преди решаващите европейски двубои.

"Трябва да достигнем по-добро ниво. Това беше добър урок за нас и говоря за това вече от два месеца. Това, което се е случило в миналото, си остава в миналото и вече не интересува никого“, заяви сръбският специалист.

Николич настоя играчите му да забравят постигнатото през миналия сезон и отново да покажат необходимата мотивация, ако искат да изпълнят поставените цели.

"Сега всички заедно трябва отново да намерим своята жажда и концентрация, ако искаме да постигнем целите си“, категоричен беше наставникът на АЕК.

Сръбският треньор призна, че е искал силно да спечели Суперкупата, но отчете и момента, в който идва поражението.

"Разбира се, искахме да спечелим трофея и имахме възможност да го направим. Лично аз много исках да го спечелим. От друга страна, по-добре това да се случи сега, отколкото след две седмици“, добави Николич.

Според него поражението е дошло навреме, за да покаже върху какво трябва да работи отборът преди следващите важни изпитания.

"Това беше добър предупредителен сигнал за нас, въпреки че става дума за мач в началото на сезона“, завърши треньорът на АЕК.

Следващото голямо предизвикателство пред гръцкия тим са сблъсъците с Левски в плейофите на Шампионската лига, в които залогът е място в основната фаза на турнира.

Свързани статии:

Метрото в София с удължено работно време за Левски - АЕК Атина
Метрото в София с удължено работно време за Левски - АЕК Атина
Новата метростанция "Стадион Георги Аспарухов“ вече функционира, а...
Чете се за: 01:47 мин.
Левски вече знае съдбата си: АЕК Атина е последното препятствие към Шампионската лига
Левски вече знае съдбата си: АЕК Атина е последното препятствие към Шампионската лига
"Сините“ ще спорят с гръцкия шампион за място в основната фаза на...
Чете се за: 03:12 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Марко Николич #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
4
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Шампионска лига

Български национал попадна в групата на АЕК за сблъсъците с Левски в Шампионската лига
Български национал попадна в групата на АЕК за сблъсъците с Левски в Шампионската лига
Метрото в София с удължено работно време за Левски - АЕК Атина Метрото в София с удължено работно време за Левски - АЕК Атина
Чете се за: 01:47 мин.
Капитанът на ПСЖ Маркиньос: Спечелената Суперкупа на Европа е най-доброто възможно начало на сезона Капитанът на ПСЖ Маркиньос: Спечелената Суперкупа на Европа е най-доброто възможно начало на сезона
Чете се за: 02:05 мин.
Лукас Африко след отпадането от Левски: В Алмати щеше да бъде различно Лукас Африко след отпадането от Левски: В Алмати щеше да бъде различно
Чете се за: 02:35 мин.
УЕФА насрочи битките между Левски и АЕК Атина за място в Шампионската лига УЕФА насрочи битките между Левски и АЕК Атина за място в Шампионската лига
Чете се за: 02:05 мин.
Европейският поход изстреля коефициента на Левски до 10.000 Европейският поход изстреля коефициента на Левски до 10.000
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ