Марко Николич преди Левски: Загубата от ОФИ беше добър предупредителен сигнал

Старши треньорът на АЕК Атина Марко Николич определи поражението от ОФИ за Суперкупата на Гърция като важен урок за отбора преди предстоящите мачове с Левски в плейофите на Шампионската лига.

АЕК пропусна възможността да започне сезона с трофей, след като отстъпи на ОФИ след изпълнение на дузпи. Николич не скри разочарованието си, но смята, че загубата може да има и положителен ефект върху футболистите му преди решаващите европейски двубои.

"Трябва да достигнем по-добро ниво. Това беше добър урок за нас и говоря за това вече от два месеца. Това, което се е случило в миналото, си остава в миналото и вече не интересува никого“, заяви сръбският специалист.

Николич настоя играчите му да забравят постигнатото през миналия сезон и отново да покажат необходимата мотивация, ако искат да изпълнят поставените цели.

"Сега всички заедно трябва отново да намерим своята жажда и концентрация, ако искаме да постигнем целите си“, категоричен беше наставникът на АЕК.

Сръбският треньор призна, че е искал силно да спечели Суперкупата, но отчете и момента, в който идва поражението.

"Разбира се, искахме да спечелим трофея и имахме възможност да го направим. Лично аз много исках да го спечелим. От друга страна, по-добре това да се случи сега, отколкото след две седмици“, добави Николич.

Според него поражението е дошло навреме, за да покаже върху какво трябва да работи отборът преди следващите важни изпитания.

"Това беше добър предупредителен сигнал за нас, въпреки че става дума за мач в началото на сезона“, завърши треньорът на АЕК.

Следващото голямо предизвикателство пред гръцкия тим са сблъсъците с Левски в плейофите на Шампионската лига, в които залогът е място в основната фаза на турнира.