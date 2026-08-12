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Деян Станкович напусна Цървена звезда след провала в Шампионската лига

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Спорт
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Легендата на сръбския футбол пое отговорност след отпадането от Апоел Беер Шева и сложи край на престоя си начело на шампиона

деян станкович напусна цървена звезда провала шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Деян Станкович подаде оставка като старши треньор на Цървена звезда след отпадането на сръбския шампион от квалификациите за Шампионската лига. Очаква се решението му да бъде официално потвърдено от ръководството на клуба.

Цървена звезда отпадна още в третия квалификационен кръг, след като загуби и двата мача срещу израелския Апоел Беер Шева. След поражението с 0:1 в първата среща сръбският шампион отстъпи с 0:2 у дома и напусна турнира с общ резултат 0:3.

Според сръбските медии Станкович е обявил решението си пред футболистите непосредствено след края на реванша. Наставникът още преди началото на квалификационната кампания е дал обещание, че ще напусне, ако не успее да класира Цървена звезда в основната фаза на Шампионската лига.

В крайна сметка той е спазил думата си и е поел отговорността за разочароващия резултат.

Отпадането е особено болезнено за Станкович заради статистиката му в квалификациите. Това е четвърти опит на специалиста да класира Цървена звезда в Шампионската лига и четвърто отпадане.

В редиците на Цървена звезда е и българското крило Кристиан Балов, който обаче не взе участие в двата мача с Апоел Беер Шева и все още очаква официалния си дебют за сръбския гранд.

Ръководството на клуба все още не е излязло с официален коментар за раздялата със Станкович. Президентът Звездан Терзич обаче вече е започнал консултации относно възможните варианти за негов наследник.

Сръбските медии обръщат внимание и на една любопитна тенденция, която излиза извън рамките на Цървена звезда. През последните 20 години няколко от водещите сръбски клубове са отпадали от израелски съперници в евротурнирите.

Сред тях са Войводина, Раднички Ниш, Цървена звезда и Бачка Топола, които през годините са ставали жертва на отбори от Израел.

За Цървена звезда сега предстои бързо решение за нов треньор, тъй като сезонът тепърва започва, а сръбският шампион ще трябва да насочи вниманието си към вътрешното първенство и останалата част от европейската си кампания.

#ФК Цървена звезда #Деян Станкович

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