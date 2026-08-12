Арне Слот отказа да поеме Нидерландия и чака ново клубно предизвикателство

Арне Слот се отказа от възможността да стане новият селекционер на Нидерландия. 47-годишният специалист е прекратил разговорите с местната футболна федерация, тъй като на този етап от кариерата си предпочита да продължи работа в клубния футбол.

Слот беше сред спряганите кандидати за поста, който остана вакантен след оттеглянето на Роналд Куман. Нидерландският специалист напусна националния отбор след отпадането от Мароко на осминафиналите на Световното първенство през това лято.

В нидерландските медии се появиха информации, че Слот е прекратил преговорите заради разминавания относно заплатата и продължителността на договора. Самият треньор обаче категорично отхвърли тези твърдения.

"Това не е вярно и е спекулация. Просто никога не стигнахме до този етап от разговорите, за да коментираме заплата и срок на договора“, заяви Слот пред "Voetbal International“.

Основната причина за решението му е различното естество на работата в национален и клубен отбор. Слот признава, че предпочита да бъде ежедневно на тренировъчното игрище и да работи непосредствено с футболистите си.

"На този етап от кариерата си предпочитам да се виждам на тренировъчното игрище с играчите си всеки ден, нещо, което просто не е възможно по същия начин с национален отбор“, обясни специалистът.

Слот напусна Ливърпул след два сезона начело на английския гранд. Той започна престоя си на „Анфийлд“ по впечатляващ начин и спечели титлата във Висшата лига още в първия си сезон, но през втората кампания тимът завърши на пето място и специалистът беше освободен.

Въпреки отказа си да поеме националния отбор, Слот подчерта, че разговорите с футболната федерация са преминали в добър тон.

"Изпитвам голямо уважение към националния отбор и към КНВБ и мога да бъда само положителен за професионалния начин, по който преминаха разговорите през седмицата“, каза той.

Сега Слот ще изчака възможност за завръщане в клубния футбол. Той не крие, че именно това е приоритетът му на този етап.