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Якоб Нееструп: Не мога да обещая красив футбол, но ще се изкачваме по европейската стълбица

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Спорт
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Треньорът на Панатинайкос похвали характера на отбора след драматичния успех над ЦСКА 1948 и благодари на феновете за подкрепата в София

Якоб Нееструп
Снимка: БТА
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Старши треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп остана доволен от начина, по който неговият отбор преодоля ЦСКА 1948 и се класира за плейофния кръг на Лигата на конференциите. Гръцкият гранд се наложи с 2:1 след продължения в София и продължава битката за място в основната фаза на турнира.

Датският специалист призна, че двубоят е бил изключително труден за неговия тим, който е имал сериозни кадрови проблеми в защита. Панатинайкос трябваше да играе с петима бранители, което не е обичайна схема за отбора.

"Квалификациите са трудни мачове. Имаше напрежение. Знаехте колко играчи ни липсваха. Липсваха трима бекове. За първи път трябваше да играем с петима в защита, което не е обичайно. Но тези, които излязоха на терена, се справиха добре със задачата, която им дадох“, заяви Нееструп.

Треньорът подчерта, че в този етап от европейските турнири най-важното е резултатът, а не начинът, по който е постигнат. В същото време той е категоричен, че Панатинайкос трябва постепенно да подобрява представянето си.

"Искаме да видим по-добри представяния, но все още не сме там, където трябва да е нашата форма. Сега трябва да направим стъпките, за да се изкачим на европейската стълбица“, коментира датчанинът.

Нееструп разкри и че едно от най-трудните му решения преди срещата е било да остави на резервната скамейка младия Адриано Ягушич, който се намираше в добра форма и бе отбелязал в два поредни мача.

"Най-големият риск, който поех днес, беше, че не пуснах в стартовия състав Ягушич, който беше отбелязал в два поредни мача. Беше трудно за някой да го разбере“, призна наставникът.

Той обясни, че използването на петима защитници не е било специална тактическа изненада към ЦСКА 1948, а необходимост заради кадровите проблеми.

Нееструп отчете и важността на завръщането на някои от основните футболисти на Панатинайкос. Особено внимание той обърна на Десерс и Леви Гарсия, който постепенно започва да намира оптималната си форма след трансфера си от Спартак Москва.

"Ранното завръщане на Десерс беше много важно за нас. Медицинският екип помогна много. Ключови играчи, какъвто е той, а и Гарсия. Леви особено беше страхотен на тренировките и беше логично да очаквам много от него в мача, както като нападател, така и като крило“, каза треньорът.

Наставникът на "детелините“ не пропусна да благодари и на феновете на Панатинайкос, които бяха близо 2000 на трибуните на Националния стадион "Васил Левски“ и създадоха сериозна атмосфера по време на двубоя.

"За тяхната подкрепа сме абсолютно благодарни. Не мога да обещая красив футбол сега, но мога да кажа, че всички в Коропи в момента работят, за да подготвят отборите за многото мачове, които предстоят през сезона“, заяви Нееструп.

Панатинайкос вече е на крачка от основната фаза на Лигата на конференциите. В плейофния кръг гръцкият тим ще срещне загубилия от двойката между Бешикташ и Храдец Кралове, като Нееструп е уверен, че неговият отбор ще успее да направи последната крачка към европейската есен.

"Надявам се, че можем да им предложим и първата домакинска победа в Атина“, завърши датският специалист.

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