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ЦСКА 1948 отстъпи на Панатинайкос след продължения и се сбогува с Европа

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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ЦСКА 1948 отново показа характер срещу Панатинайкос, но не намери сили за повече в продълженията

ЦСКА 1948 Панатинайкос
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1:2 след продължения в мач-реванш от квалификациите на Лигата на конференциите. Първата среща между двата отбора завърши при равенство 1:1, а именно такъв бе и резултата в София след 90 минути игра. В продълженията обаче гостите нанесоха последния удар и отстраниха българския тим от евротурнира.

През първото полувреме на Националния стадион "Васил Левски" двата отбора си размениха по два точни изстрела. Иняки Пеня се справи с шут на Георги Русев, а Петър Маринов спаси удар на Анас Зарури.

След почивката гостите превъзхождаха своя опонент в преден план, като отправиха пет безответни точни удара. Гърците заслужено откриха резултата след час игра. Леви Гарсия проби в пеналтерията и се разписа с плътен шут от малък ъгъл.

В 81-ата минута Адриано Ягушич можеше да подпечата успеха за тима си, но Петър Маринов блесна с отлично спасяване.

В заключителните минути на редовното време домакините се хвърлиха в предни позиции в търсене на изравнителен гол, който дойде в 87-ата минута. Рик Ван Дронгелен изчисти с глава подаване от странично хвърляне в наказателното поле, но прати кълбото на пътя на Лаша Двали, който изравни с изстрел от движение.

В оставащите 10 минути игра нов гол не падна и се стигна до продължения.

Пет минути след началото на продълженията футболистите на Якоб Нееструп възобновиха преднината си. Петър Маринов увисна във въздуха при центриране в наказателното поле на Йоргос Кириякопулос. Резервата Сириел Десерс овладя топката на гърди и я изпрати в опразнената врата.

Играчите в червено не успяха да отправят точен удар в хода на продълженията и се сбогуваха с надеждите за евроучастие през сезона.

В следващия кръг Панатинайкос ще срещне загубилия от квалификацията за Лига Европа между Бешикташ и Храдец Кралове. Турците спечелиха гостуването си с 1:0, а реваншът в Истанбул е в четвъртък, 13 август, от 20:00 часа.

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#Панатинайкос #ЦСКА 1948

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