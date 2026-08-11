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ЦСКА 1948 търси голямата крачка срещу Панатинайкос

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Спорт
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Двубоят в София започва в 20:30 часа, а първата среща между двата отбора в Атина завърши 1:1.

живо панатинайкос цска 1948 георги русев изравни
Снимка: ЦСКА 1948/ CSKA 1948/Facebook
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ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят в София започва в 20:30 часа, а първата среща между двата отбора в Атина завърши 1:1.

Преди мача в гръцката столица Панатинайкос беше определян като фаворит, но ЦСКА 1948 показа характер и успя да стигне до равенството. Сега българският тим ще има предимството на своя терен, а победа ще му гарантира място в следващия квалификационен кръг.

Двата състава вече имат история помежду си. През юли 2023 година Панатинайкос спечели с 1:0 в контролна среща, докато последният официален двубой между тях приключи при равенство 1:1.

ЦСКА 1948 влиза в реванша и с повишено самочувствие след убедителната победа с 3:1 като гост на Локомотив София в събота. Тимът реализира три попадения и записа важен успех само няколко дни преди решаващия европейски двубой.

Панатинайкос обаче остава съперник с по-голям международен опит и по-висока класа, което ще изисква от българския отбор максимална концентрация през всичките 90 минути.

Равенството в Атина вече показа, че ЦСКА 1948 има възможност да се противопостави на гръцкия гранд. Сега пред отбора стои задачата да направи следващата крачка и да си осигури продължаване в Лигата на конференциите.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Панатинайкос #ПФК ЦСКА 1948

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