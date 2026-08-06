Адриано Ягушич от Панатинайкос: Все още има мач в България и ще се стремим там към победа

Младият хърватски полузащитник Адриано Ягушич призна, че Панатинайкос ще трябва да покаже много по-добро лице в реванша с ЦСКА 1948, за да се класира за плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите. първата среща снощи завърши при равенство 1:1, като българите показаха много по-добра игра, пропуснаха чисти положения, удариха и греда и могат да съжаляват повече.

„Трябва да се представим по-добре и да търсим по-добри подавания“, каза той и добави:

„Имаме няколко дни пред себе си, за да се подготвим както трябва за реванша във вторник.“

„ЦСКА 1948 е много добър отбор, трябва да се представим по-добре и да търсим по-добри подавания. Анализирахме противника, те играят 4-4-2, но е трудно да се подават топки в наказателното им поле, когато противникът играе с такава масивна защита. Имаме няколко дни пред себе си, за да се подготвим както трябва за реванша във вторник“, заключи Ягушич.

Именно Ягушич откри резултата в 21-ата минута за „детелините“ от Атина‚ но десет по-късно Георги Русев изравни след грешка в отбраната на Панатинайкос.