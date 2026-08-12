Александър Александров: Създаваме много положения срещу такива съперници, но трябва да вкарваме

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров определи като достойно представянето на неговия отбор в двата мача срещу Панатинайкос, въпреки че „червените“ отпаднаха от Лигата на конференциите след драматична загуба в продълженията на реванша.

Наставникът не скри разочарованието си от начина, по който ЦСКА 1948 допусна решаващото попадение, но подчерта характера и футбола, който неговият тим е показал срещу далеч по-опитния европейски съперник.

"Първо, искам да поздравя момчетата за начина, по който изиграха и двата мача – на много високо ниво. Тук една колективна грешка в защита в продължението доведе до победата на Панатинайкос. Опитахме се да играем футбол, да ги пресираме, да създаваме ситуации. Мисля, че имахме ситуации, просто трябваше да вкараме един гол повече“, заяви Александров.

Именно реализирането на положенията е един от основните аспекти, върху които треньорът смята, че тимът трябва да работи. Според него ЦСКА 1948 е създал достатъчно възможности дори срещу съперник от класата на Панатинайкос, но липсата на ефективност в решаващите моменти е оказала влияние върху крайния резултат.

"Много положения създаваме срещу такива съперници, които трябва да вкарваме. Няма как да биеш, без да вкарваш. Явно трябва да работим повече върху това – да реализираме повече голове“, коментира специалистът.

Александров защити и представянето на защитата, като отбеляза, че добрата работа в дефанзивен план е била дело на целия отбор, а не само на вратаря и четиримата бранители.

"Футбол е, стават грешки, в даден момент може да се влезе в умора. Те са много класни футболисти, които са динамични и е нормално да създават ситуации. Мисля, че целият ни отбор играе добре в защита, не само вратарят и четиримата бранители. Целият отбор се опитва да играе и в атака. Аз съм доволен и от двата мача“, добави треньорът на ЦСКА 1948.

Въпреки европейското отпадане, Александров е категоричен, че отборът няма да променя своя подход. „Червените“ ще насочат вниманието си към вътрешното първенство, където целта ще бъде битка за челните позиции.

"Оттук нататък ще продължим по нашия път, ще развиваме отбора. Ще се опитаме във всеки един мач да излизаме за победа. Хубаво е, че имаме желание и амбиции. Искаме да завършим на възможно най-високото място в класирането. Имаме силите да се преборим за челните места“, заяви Александров.

Той завърши с послание към своите футболисти след болезнения край на европейското участие: "Горе главите и може да сме горди с представянето. От една страна, съм щастлив от представянето на отбора, но от друга – има и тъга от мен, че малко не ни достигна“.