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Хулиан Алварес настоява за Барселона и се изправя очи в очи с Диего Симеоне

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Аржентинският нападател е твърдо решен да напусне Атлетико Мадрид и ще поиска лично от Диего Симеоне да му позволи трансфер при каталунците

хулиан алварес настоява барселона изправя очи очи диего симеоне
Снимка: БГНЕС
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Напрежението около бъдещето на Хулиан Алварес в Атлетико Мадрид навлиза в решаваща фаза. Аржентинският нападател ще проведе днес разговор лице в лице със старши треньора Диего Симеоне, на който се очаква категорично да заяви желанието си да напусне клуба и да премине в Барселона още през настоящия трансферен прозорец.

Според "Мундо Депортиво“ двамата трябва да се срещнат на тренировъчната база на Атлетико. Алварес се завърна в клуба още в понеделник с намерението незабавно да разговаря със своя сънародник, но тогава Симеоне не се появи на базата. Треньорът беше заминал за Ибиса за два дни почивка след азиатското турне на отбора.

Ситуацията не се е харесала на нападателя, който смята, че Симеоне е бил предварително информиран за желанието му да проведат разговор. По същото време в клуба не е бил и изпълнителният директор Мигел Анхел Хил Марин, когото Алварес също смята за ключова фигура при решаването на бъдещето му.

Във вторник аржентинецът проведе две тренировки, а следобед разговаря със спортния директор Матеу Алемани. Агентът му Фернандо Идалго също е до футболиста в опит да бъде намерено решение на ситуацията.

Според информацията позицията на Алварес остава непроменена - той иска да напусне Атлетико и предпочитаната му дестинация е Барселона. Хора от обкръжението му твърдят още, че през февруари нападателят е получил обещание от мадридския клуб, че евентуално негово напускане през лятото ще бъде улеснено.

Алварес е разочарован от начина, по който се развива ситуацията, след като първоначално е искал въпросът да бъде разрешен чрез директен диалог. Според испанските медии той вече е дал ясно да се разбере, че не желае да бъде част от плановете на Атлетико за новия сезон и е готов да предприеме допълнителни стъпки, ако клубът откаже да удовлетвори желанието му.

Така разговорът със Симеоне може да се окаже ключов за една от големите трансферни саги на лятото. Барселона следи ситуацията, докато Алварес ще опита лично да убеди треньора си да отвори вратата за неговото напускане на Атлетико Мадрид.

#Хулиан Алварес #Диего Симеоне

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