Тежка контузия извади Руни Барджи от сметките на Барселона

Барселона потвърди сериозната контузия на Руни Барджи. 20-годишното крило е със скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и ще трябва да претърпи хирургическа интервенция през следващите дни.

Шведският национал получи травмата по време на тренировката на каталунците в понеделник. От клуба не обявиха конкретен срок за неговото завръщане на терена, като повече яснота за периода на възстановяване се очаква след операцията.

Контузията идва в момент, в който бъдещето на Барджи в Барселона беше обект на спекулации. Според информации в испанските медии каталунците са водили разговори за евентуалното му отдаване под наем, за да може младият футболист да получава повече игрово време.

Барджи пристигна в Барселона от Копенхаген през лятото на 2025 година. В дебютния си сезон с екипа на каталунците той записа 28 мача във всички турнири, в които реализира два гола и направи четири асистенции. Договорът му с испанския клуб е до 2029 година.

Новата травма е особено неприятна за шведа, който вече има сериозни проблеми с коляното в своята кариера. Още при привличането му Барселона отбеляза, че развитието на младия футболист е било временно спряно от предишна контузия, която го извади от игра за почти година.

Преди трансфера си в Испания Барджи защитаваше цветовете на Копенхаген, с който спечели три шампионски титли на Дания и два пъти триумфира с Купата на страната.