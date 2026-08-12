Челси се прицели в един от големите таланти на Арсенал

Челси е отправил ново запитване за възможността да привлече младия футболист на Арсенал Майлс Люис-Скели. Лондончани следят развитието на английския талант от дълго време, а интересът им се е засилил след привличането на Бруно Гимараеш от Нюкасъл за 75 милиона паунда.

Арсенал обаче няма намерение лесно да се разделя с Люис-Скели и особено да го продава на градски съперник, който може да бъде пряк конкурент в битката за челните позиции във Висшата лига. Челси проявяваше интерес към футболиста още през януари, но до трансфер не се стигна.

Ситуацията около 19-годишния англичанин се следи и от Манчестър Юнайтед. На "Олд Трафорд“ отдавна харесват Люис-Скели, но все още не са решили дали до края на трансферния прозорец ще инвестират сериозна сума в нов полузащитник или ляв краен бранител. Универсалността на младока му позволява да действа и на двете позиции.

Бъдещето на Люис-Скели отново се превърна в тема след мащабната селекция на Арсенал. Пристигането на Бруно Гимараеш допълнително увеличава конкуренцията в средата на терена, където Микел Артета разполага още с Деклан Райс, Мартин Субименди и Микел Мерино.

Именно в халфовата линия Люис-Скели успя да промени хода на миналия си сезон. След като дълго време получаваше ограничени възможности, през май Артета го използва в средата на терена срещу Фулъм. Младокът се представи впечатляващо при победата с 3:0 и впоследствие запази мястото си в тази зона до края на кампанията, включително във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

Люис-Скели вече е показал, че може да бъде полезен и като ляв защитник. През 2025 година той изигра пълните 180 минути в двата мача срещу Реал Мадрид в Шампионската лига.

Арсенал успя да запази основните си футболисти през миналия сезон въпреки сериозните разходи за трансфери, но това лято в клуба са наясно, че ще бъдат необходими и продажби. Евентуална раздяла с играч от академията като Люис-Скели би донесла сериозен финансов плюс, но преминаването му в пряк конкурент като Челси би превърнало подобно решение в изключително спорен ход.







