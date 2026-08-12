Арда Гюлер поема диригентската палка за Реал Мадрид срещу Депортиво

Арда Гюлер ще бъде един от футболистите под светлината на прожекторите в предпоследната контрола на Реал Мадрид преди началото на новия сезон. "Белите“ се изправят срещу Депортиво Ла Коруня в 81-вото издание на традиционния турнир за трофея "Тереса Ерера“, а турският национал продължава битката си за титулярно място в състава на Жозе Моуриньо.

Гюлер остави добри впечатления в проверките срещу Фиорентина и Ференцварош, в които демонстрира креативността си и записа асистенции. Именно способността му да намира решения срещу прибрани съперници може да се окаже особено ценна за Моуриньо през сезона.

До момента турчинът е използван предимно зад нападателите – позиция, на която се очаква да има сериозна конкуренция от Джуд Белингам. В същото време Моуриньо разглежда възможността Гюлер да получава минути и по-назад в халфовата линия.

Срещу Депортиво се очакват промени и в защитата на Реал. Антонио Рюдигер и Дийн Хаусен вероятно ще оформят двойката в центъра на отбраната, след като в предишните проверки шанс получиха младите Жоан Мартинес и Марио Ривас.

Част от звездите на мадридчани няма да вземат участие. Килиан Мбапе, Орелиен Чуамени, Ибрахима Конате и Марк Кукурея остават в Мадрид, а това превръща Винисиус Жуниор и Арда Гюлер в основните фигури на Реал за двубоя на "Риасор“. Бразилецът постепенно увеличава натоварването си и се очаква да започне като титуляр.

Реал Мадрид се завръща в турнира „Тереса Ерера“ след 13-годишно отсъствие, а срещу себе си ще има завърналия се в испанския елит Депортиво. Тимът на Антонио Идалго преминава през подготовката без поражение – с три победи и три равенства.

Домакините също разполагат с любопитни имена. 37-годишният Пиер-Емерик Обамеянг носи сериозен опит в атаката, Анхелиньо се завърна в клуба под наем от Рома, а Йеремай Ернандес е сред футболистите, от които се очаква най-много през новия сезон.

Проверката ще бъде една от последните възможности за Моуриньо да направи своите изводи преди началото на официалните мачове, а за Гюлер – пореден шанс да покаже, че заслужава постоянно място сред титулярите на Реал Мадрид.