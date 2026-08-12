ПСЖ и Астън Вила откриват сезона с битка за Суперкупата на Европа

Новият европейски сезон започва с двубой, който събира на едно място шампионския блясък на Пари Сен Жермен и турнирния опит на Астън Вила. Тази вечер от 22:00 часа на „Ред Бул Арена“ в Залцбург двата тима ще спорят за Суперкупата на Европа.

ПСЖ влиза в мача като фаворит. Парижани са настоящият европейски шампион и през последните сезони превърнаха финалите в своя територия. В последните три сезона тимът на Луис Енрике е изиграл 10 мача за трофеи и е спечелил девет от тях. Единственото поражение дойде във финала на Световното клубно първенство срещу Челси.

Подготовката на французите обаче далеч не беше идеална. ПСЖ започна тренировки едва на 27 юли и първоначално разполагаше само с девет футболисти от основния състав. Това доведе и до тежката загуба с 0:3 от Майорка в първата контрола.

Постепенно ситуацията се промени. В равенството 1:1 срещу Манчестър Юнайтед се завърнаха част от португалските национали, както и Маркиньос, което даде на Луис Енрике възможност да възстанови познатата организация в защита, високата преса и бързите атаки по фланговете.

Проблемът е, че част от останалите национали, Ашраф Хакими и Фабиан Руис се присъединиха към подготовката едва на 10 август. Това поставя въпросителни около физическата им готовност за пълни 90 минути.

След напускането на Ли Кан-ин и Гонсало Рамош голяма част от отговорността в предни позиции ще падне върху Хвича Кварацхелия. Грузинецът ще бъде един от основните фактори в опита на парижани да започнат новия сезон с още един европейски трофей. Срещу тях обаче ще застане отбор, който вече доказа, че знае как се печелят европейски мачове.

Астън Вила пристига в Залцбург като носител на Лига Европа и с треньор, който има огромен опит във финалите. Унай Емери е спечелил 11 от 17-те си мача за трофей, но Суперкупата на Европа е едно от малкото отличия, които упорито му убягват.

Испанецът има три участия в този двубой и три поражения. Именно тази статистика прави сблъсъка още по-любопитен — Емери ще има четвърти шанс да сложи край на негативната серия.

Астън Вила показа различно лице по време на подготовката. Бирмингамци записаха победи срещу Патум и индонезийския национален отбор, но загубиха от Байерн Мюнхен. Най-силното оръжие на тима остава играта при бързите преходи от защита в атака. Именно там може да се крие ключът към мача.

ПСЖ обича да притиска високо и да контролира топката, но когато противникът успее да преодолее първата преса, зад нея се откриват пространства. Астън Вила има скоростта и физическата мощ да се възползва от тях.

Проблемът за англичаните е обратната ситуация. Когато съперникът задържи топката за продължителен период и ги принуди да се защитават дълбоко, Вила понякога губи компактността си и допуска грешки в позиционната защита.

Двата отбора вече имат и съвсем пресен спомен един от друг. През пролетта на 2025 година те се срещнаха на четвъртфиналите в Шампионската лига. ПСЖ спечели първия мач с 3:1, а Астън Вила взе реванша с 3:2, но парижани продължиха напред с общ резултат 5:4. Сега залогът е различен, но не по-малко престижен.

ПСЖ вече е печелил Суперкупата на Европа. През 2025 година французите победиха Тотнъм след изпълнение на дузпи. Астън Вила също има трофея във витрината си. Бирмингамци го спечелиха през 1982 година срещу Барселона.

Историята, класата и опитът поставят ПСЖ в ролята на фаворит. Астън Вила обаче има треньор, който познава до болка европейските финали, и отбор, способен да наказва всяка грешка при преходите.