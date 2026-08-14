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БФС с послание към футболната общност: Всяка малка стъпка към по-чиста среда има значение

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Спорт
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Футболната централа подкрепи Международния ден за борба със замърсяването като част от европейския проект ReScore и продължава работата си за въвеждане на устойчиви практики в масовия спорт

БФС с послание към футболната общност: Всяка малка стъпка към по-чиста среда има значение
Снимка: БТА
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Българският футболен съюз използва Международния ден за борба със замърсяването – 14 август, за да отправи призив към клубове, футболисти и привърженици за по-отговорно отношение към околната среда. Инициативата е част от участието на централата в европейския проект ReScore (Re-imagining the Score in European grassroots Football).

От БФС подчертаха, че футболът има възможност да бъде не само спорт, но и средство за изграждане на отношение към важни обществени теми. Според централата принципите на екипната работа и отговорността могат да бъдат пренесени и извън терена, включително в грижата за природата.

"Футболът ни учи на екипна работа и мисъл за бъдещето – както на терена, така и извън него. Опазването на природата е споделена отговорност, а спортът притежава огромна сила да възпитава ценности като уважение и грижа за средата, която ни заобикаля“, посочиха от БФС.

Сред конкретните направления са по-доброто управление на спортните бази, ограничаването на пластмасовите отпадъци и насърчаването на по-устойчиви ежедневни практики от страна на клубовете и техните привърженици.

"Всяка малка стъпка има значение за бъдещето на следващите поколения спортисти“, допълниха от футболната централа.

Проектът ReScore се финансира по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, а основната му цел е да подпомогне футболните клубове при преминаването към по-устойчив модел на развитие чрез прилагане на принципите на кръговата икономика.

БФС и останалите партньори в международния консорциум разработват образователни материали и набор от добри практики, които да помогнат екологичното мислене постепенно да се превърне в част от културата на масовия футбол.

"Нека използваме силата на футбола, за да бъдем добър пример за по-зелено, чисто и устойчиво бъдеще. Защото най-добрата игра се играе в чиста околна среда!“, завършиха от БФС.



#ReScore #Български футболен съюз (БФС)

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