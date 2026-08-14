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Левски е пред трансферен удар с бивш футболист на Ливърпул и Порто

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Спорт
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"Сините“ са постигнали договорка с Марко Груич, а сръбският полузащитник се очаква да подпише договора си още днес

Левски е пред трансферен удар с бивш футболист на Ливърпул и Порто
Снимка: БГНЕС
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Левски е на крачка от осъществяването на сериозен трансфер. Според сръбското издание Direktno столичани са постигнали договорка с Марко Груич, а 30-годишният полузащитник се очаква да подпише договор със „сините“ още днес.

По информация на изданието всички основни детайли около сделката вече са уточнени и остава трансферът да бъде финализиран и обявен официално от Левски.

Груич е свободен агент, след като договорът му с АЕК Атина изтече. През миналия сезон сърбинът стана шампион на Гърция с отбора, воден от Марко Николич, но серия от контузии ограничи значително игровото му време. Впоследствие от АЕК не му предложиха нов контракт.

Евентуалното му пристигане на "Герена“ ще даде допълнителна класа и сериозен международен опит в халфовата линия на Левски. "Сините“ започнаха отлично сезона в България и имат максимален актив от 12 точки след първите четири кръга, като паралелно с това продължават битката си за място в основната фаза на Шампионската лига.

Любопитното е, че именно АЕК Атина е следващото препятствие пред Левски в плейофа на най-престижния европейски клубен турнир. Така при финализиране на сделката Груич може много бързо да се изправи срещу бившия си клуб.

Сърбинът може да се похвали с впечатляваща визитка. Той започва професионалната си кариера в Цървена звезда, а през 2016 година Ливърпул плаща около 7 милиона евро за правата му. Груич не успява да се наложи трайно на "Анфийлд“ и преминава през периоди под наем в Кардиф Сити и Херта Берлин.

Следващата важна спирка в кариерата му е Порто. Португалският гранд първоначално го привлича под наем, а впоследствие го купува за около 9 милиона евро. След края на периода си в Португалия полузащитникът се завръща на Балканите и облича екипа на АЕК.

Сега пред Марко Груич се очертава ново предизвикателство - този път в България. Ако последните формалности бъдат приключени успешно, бившият футболист на Ливърпул и Порто ще се превърне в едно от най-гръмките попълнения на Левски през летния трансферен прозорец.



#ПФК Левски София #Марко Груич

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