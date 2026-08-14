ЦСКА 1948 оглави Първа лига

ЦСКА 1948 записа убедителна победа с 4:1 над Черно море в домакинството си от петия кръг на Първа лига. Успехът изведе столичния тим на върха във временното класиране с 13 точки, докато варненци продължават без победа от началото на сезона и са на 12-ото място с едва една точка.

Фредерик Масиел се разписа на два пъти за победителите, а по едно попадение добавиха Атанас Илиев и Елиаш Франко. За Черно море точен бе Мохамед Аши.

Гостите започнаха по-активно и още в седмата минута Николай Златев получи възможност да открие резултата, но ударът му премина над вратата. Само три минути по-късно обаче Черно море поведе. Жоао Бандрао намери Мохамед Аши, който не сгреши за 1:0.

ЦСКА 1948 успя да изравни в 40-ата минута. Преди това домакините имаха отменен гол на Андре Хофман заради засада след намесата на ВАР. Малко по-късно Масиел стреля през куп от футболисти в наказателното поле, топката се отби в гредата и влезе във вратата на Черно море за 1:1.

В добавеното време на първата част Браян Собреро изведе Жул Мейер на добра позиция, но Кристиан Томов се намеси решително и предотврати втори гол във вратата си.

ЦСКА 1948 направи пълен обрат седем минути след подновяването на играта. Атанас Илиев, който се появи от резервната скамейка, получи отлично подаване от Масиел и отблизо реализира за 2:1.

В 63-ата минута Масиел вкара втория си гол в мача. Атанас Илиев пропусна топката при атака на домакините, тя стигна до португалеца, който преодоля излезлия напред Кристиан Томов и направи резултата 3:1.

ЦСКА 1948 окончателно реши изхода на двубоя осем минути преди края. Друг футболист, появил се като резерва – Елиаш Франко, също записа името си сред голмайсторите и оформи крайното 4:1.

В следващия кръг ЦСКА 1948 ще гостува на Септември на 23 август, докато два дни по-рано Черно море ще приеме Дунав.