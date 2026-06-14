Обществено недоволство: Протест в село Лесново срещу агресията заради шепа череши

След бурната обществена реакция на клипа, в който мъж прегази колелото на дете заради шепа череши, днес хората от село Лесново протестират срещу агресията.

До този протест се стигна след клип в социалните мрежи, на който се вижда как мъж прегазва велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Цветко Цветков излиза с 9-годишната си дъщеря, за да карат колело из селото. На детето му се дояждат череши и те спират до едно дърво, за да си откъснат няколко.

Тогава се появява мъж с автомобил и между него и Цветко Цветков започва спор, който прераства в агресивно поведение и обидни думи от страна на мъжа с автомобила. Детето, за съжаление, става свидетел на грозната сцена и се разплаква. Случаят предизвика вълна от възмущения в социалните мрежи.

Цветко Цветков: "Дъщеря ми е добре. Подготвяме се за нейния рожден ден. Вярвам, че нещата ще се подредят."

- Целта на протеста е да покажем по мирен начин, че такива постъпки не могат да бъдат толерирани оттук нататък. Вярвам , че много хора, които ще дойдат на протеста ще са потърпевши на такива ситуации от тяхното минало. Идеята е не да покажем как един човек в пиянството си прави недобронамерени действия, а че той няма очи да се извини и да каже, че не е бил прав."

снимки: БНТ

Екипът ни направи опит да се свърже с мъжа с автомобила, но без успех.

Вижте прякото включване на Дарина Ангелова, стажант-репортер