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Любомир Каримански: Процедурата по свръхдефицит изисква дисциплина и реални реформи

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Членът на УС на БНБ коментира фискалната политика, публичните разходи, доходите, дълга и рисковете пред бюджета на България

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Любомир Каримански, член на УС на БНБ коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" започналата процедура по свръхдефицит, състоянието на публичните финанси, разходната политика на държавата и дългосрочните икономически предизвикателства пред България.

Каримански обясни за самата процедура и ролята на държавата в нейното управление:

"Процедурата по свръхдефицит е сериозно нещо за всяка страна. Има различни мерки, различен тип прилагане на тези мерки. Като начало правителството трябва да предложи мерки, които да доведат до намаляване на дефицита и да представи стратегия, която да бъде приета от Европейската комисия."

Той подчерта, че Европейската комисия прилага координация, а не санкции:

"Комисията до този момент не е налагала глоба на нито една страна. Има различни мерки, но няма наказателен подход в класическия смисъл."

Финансистът акцентира върху ръста на публичните разходи като ключов фактор за дисбалансите:

"Несъразмерното увеличаване на разходите в публичния сектор спрямо ръста на икономиката и инфлацията доведе до структурни проблеми във фискалната политика. Това създаде лавинообразно нарастване на разходи, които сега е трудно да бъдат овладени."

Той допълни, че е необходима твърда фискална дисциплина:

"Трябва да се вземат много сериозни и твърди мерки, за да се върнем към финансова дисциплина, каквато имаше преди години."

По повод разликата в отчетения дефицит през различни периоди Каримански коментира:

"Това не е въпрос само на счетоводно отразяване. Възможно е да се търси манипулация, ако се гледа чисто формално, но по-скоро става дума за политически решения и начин на управление на публичните предприятия.“

Той даде пример с държавни дружества:

"Когато се взима 100% от дивидента на държавните предприятия, без да се оставят средства за инвестиции и реинвестиции, тези компании се декапитализират. После се налага да теглят кредити, вместо да развиват дейност."

Финансистът коментира и структурата на публичните разходи, като постави акцент върху образованието:

"Виждаме, че инвестициите в страната са малък дял спрямо социалните разходи. Това означава, че не инвестираме достатъчно в бъдещето. Образованието трябва да бъде приоритет. Имаме ниска безработица, но недостиг на кадри и липса на достатъчен човешки капитал."

Каримански коментира и новия държавен дълг и бюджетните перспективи:

"Важно е в бюджета да има ясна посока за намаляване на разходите в публичния сектор. Проблемът е именно там, но трябва да се говори и за приходната част. Растежът идва основно от потреблението, но ние трябва да увеличим дела на производството, за да имаме устойчив икономически растеж и по-добър търговски баланс."

По темата за спора около дизайна на еврова монета Каримански заяви, че процесът е все още в ход:

"Ние трябва да си защитим българската азбука, но това не е финала на процедурата. Не е забрана, има възражение от една от страните. Ние не може да искаме всичко да бъде ясно и прозрачно. Не бива да влияем на процедурата. Явно една от страните има възражения, че и други държави пишат на кирилица, затова не може да обявим, че това е българската азбука. Наистина има много извори, в които се споменава кирилицата като българската азбука, кирилицата е изключително добре направена в добър стил. Ние трябва да си защитим българската азбука."

Любомир Каримански увери, че банковата система е стабилна:

"Няма никаква връзка между свръхдефицита и банковата стабилност. Банките са свръхликвидни, добре капитализирани и с висока адекватност на капитала."

Вижте целия разговор във видеото

#процедура на свръхдефицит #свръхдефицит #евромонета #Любомир Каримански #БНБ #новини в Метрото

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