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EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за България

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европейската комисия потвърди, че предлага откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България. Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза това вчера в Люксембург след среща на финансовите министри на страните от ЕС.

Еврокомисията съобщи за процедурата на 3 юни по време на представянето на европейския семестър за страните от общността. Домбровскис повтори вчера, че сега Икономическият и финансов комитет трябва да даде становището си, а след това държавите от ЕС да вземат окончателното решение за откриване на процедурата.

Валдис Домбровскис, еврокомисар икономическите въпроси: "Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави-членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България."

България беше единствената държава, за която ЕК предложи да бъде открита процедура за прекомерен дефицит. Няколко други страни от ЕС вече се намират в такава процедура. Тя се прилага, когото дефицитът на някоя от държавите-членки надхвърли 3 процента от БВП или държавният дълг надхвърли 60 процента от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове. След това на съответната държава се дават препоръки и срокове за коригиране на дефицита и дълга. При неизпълнение могат да последват по-строги мерки, включително финансови санкции за страните от еврозоната.

Прогнозата на ЕК за дефицита на България за тази година е 4,1 процента от БВП. Българският финансов министър Гълъб Донев прогнозира още по-висок дефицит - от 7 процента. В Люксембург Донев съобщи, че вече са проведени първите технически разговори с представители на Европейската комисия. По-добра събираемост на данъците, изсветляване на сивата икономика са част от мерките, които се обсъждат. Донев съобщи и за намаляване и окрупняване на държавната администрация, свързано и с дигитализиране на услугите.

#процедура на свръхдефицит #свръхдефицит #Валдис Домбровскис #Европейска комисия #новини в Метрото

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