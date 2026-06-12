Канада е готова да изживее футболната си мечта на Мондиал 2026

Канада посреща с огромни очаквания старта на световното първенство по футбол. За първи път в историята страната е домакин на най-големия футболен форум, а националният отбор ще открие участието си на Мондиал 2026 с двубой срещу Босна и Херцеговина.

Около „кленовите листа“ цари приповдигнато настроение, а футболистите са наясно, че носят отговорността да вдъхновят цяло поколение млади спортисти.

"Всяко дете, което тренира футбол в Канада, мечтае един ден да играе на световно първенство, особено когато то е у дома. В страната има огромна страст към този спорт и тя става все по-силна“, споделят от лагера на канадския тим.

Според играчите домакинството вече оказва сериозно влияние върху развитието на футбола в страната. От определянето на Канада като съорганизатор на шампионата интересът към играта непрекъснато расте, а футболът вече е спортът с най-много регистрирани състезатели в страната.

"Колкото по-добре се представяме, толкова повече деца ще повярват, че това е възможно и за тях. Нашата цел е да покажем, че това не е просто едно силно поколение, а началото на нещо по-голямо“, коментират националите.

Футболната треска вече е обхванала канадските градове. Националните цветове могат да бъдат видени навсякъде, а организаторите очакват десетки хиляди фенове да подкрепят отбора още в първия му мач на турнира.

В Канада все по-често се говори, че футболът е на път да се превърне в равностоен конкурент на традиционно популярните хокей, баскетбол и бейзбол. Световното първенство е възприемано като историческа възможност за развитието на играта и за утвърждаването ѝ сред водещите спортове в страната.

Срещата с Босна и Херцеговина ще даде началото на едно дългоочаквано приключение, което милиони канадци се надяват да се превърне в нова златна страница в историята на футбола в страната.

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